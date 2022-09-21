Игра в кальмара для бухгалтеров. Проверки отменят, а в ИФНС придется ездить в другой город! / БухТуб

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📌 Сегодня в выпуске:

— Налоговые инспекции укрупняют, поэтому бухгалтерам придется ездить к налоговикам в другой город;

— ПФР мутит странные схемы с добровольными взносами от самозанятых;

— Генпрокуратура предложила странный способ избавить бизнес от проверок;

— Молодых родителей путают с пособиями то кадровики, то Роструд;

— Предельный возраст по ипотеке задрали уже аж до 85 лет.

✅ Внеплановую командировочку заказывали? А теперь будет. Налоговые инспекции в некоторых регионах укрупняют, и это значит, что съездить в гости к налоговикам теперь придется в другой город. Похоже, бухгалтеров ждут не только командировки, но и все последствия — суточные, оплата проезда и все такое.

✅ А дальше в наших новостях — занимательная арифметика. Самозанятые добровольно платят взносы в ПФР, но для их пенсии учитывают не всю сумму, часть уходит в общий котел. Почему, спросите вы? Потому что потому, отвечает пенсионный фонд.

Но если серьезно, то у них там сложная схема с тарифом, где по 6% от каждого взноса ПФР отщипывает себе, в общую кубышку, так сказать. Все по закону и обоснованно, как всегда. А вы как хотите, так и крутитесь.

✅ Как обелить бизнес и помочь ему развиваться? Снизить налоги и бесконечную трепку с проверками и изменениями законов?

Власти придумали другой способ. Необычный.

Генпрокуратура выступила за цифровой рубль. Чиновники считают, что такая форма национальной валюты сделает расчеты прозрачными.

А если видно, как проводятся расчеты, то и проверок проводить не нужно. Бум ждать, конечно. Мы же позитивщики!

✅ Молодые родители (как и кадровики у их работодателей) совсем запутались в пособиях и отпусках. Давайте распутываться.

Нашлись работодатели, которые для декрета требуют от женщин справку, что за ребенком не ухаживает мужчина. Это незаконно, объяснил Роструд. Такая справка нужна только для пособия, и никак не для отпуска по уходу за ребенком.

✅ Банки внезапно стали повышать предельный возраст по ипотеке. До 75, а иногда и до 85 лет. Ну спасибо, что хоть не пенсионный, как говорится.