На меня повесили медаль Луки Пачоли . За что?!

Я Марина, кто меня еще тут помнит? Я не вижу ваших рук! Отписывайтесь в комментах, фанаты!

Так вот: я издатель «Клерка», раньше была тут главредом. Сейчас статей не пишу, зато хожу и собираю награды. Весь «Клерк» пашет в Краснодаре, делает ремонт, а я живу в Москве, езжу во всякие классные места и меня фотографируют с букетами и медалями.

Московская областная организация Союза писателей России учредила самую бухгалтерскую награду – медаль Луки Пачоли. Все помните его из институтской программы? Это итальянец, который жил в 15-16 веках и изобрел метод двойной записи. И в один прекрасный день Лука Пачоли стал символом истории бухгалтерского дела.

А в другой прекрасный день очень приятные люди собрались в здании Торгово-промышленной палаты, чтобы наградить тех, кто работает ради бухгалтеров.

Люди правда классные – аудиторы и налоговые консультанты, которые много делают для того, чтобы перевести Налоговый кодекс на человеческий язык. Скоро с ними со всеми обязательно проведу интервью. Первый на очереди – налоговый консультант Евгений Сивков (он в центре).

На фото мы решаем, как можно прилично расшифровать аббревиатуру ФСБУ

Кстати, вот же сама медаль! Настоящая, из драгоценного металла, с удостоверением. Снимаю теперь только перед сном.

Спасибо вам за оказанную честь. Ведь это все благодаря вам, читателям «Клерка». Вы уже 21 год доверяете нам!

На этом я романтично смотрю в будущее бухгалтерской профессии.

Пишите в комментах: вам что в последний раз вручали? Можно с фотками. Грамоты детей на утренниках и олимпиадах тоже считаются.