Что «Клерк» ждет в декабре: отчет издателя (спойлер: одни радости)

Мы растем!

Мы снова первое по трафику бухгалтерское СМИ:

А еще мы в двадцатке самых цитируемых финансовых медиа страны (рейтинг «Медиалогии» за 3 кв. 2022 года):

Что будем делать с контентом в декабре?

Будем писать больше уникального контента. Точнее, еще больше. Сейчас у нас в день 40 новостей, 15 блогов компаний и 12 статей, плюс десяток постов в Трибуне. Вы только представьте: это 80 материалов в день!

Чтобы они были еще круче, мы расширяем штат редакции. Например, в ноябре к нам пришел новый корреспондент Светлана Иванова (у нее, по секрету, кандидатская диссертация по факт-чекингу – а это значит, все наши новости проверены «до косточки»).

Больше продуктов b2b

«Клерк» делает много продуктов для бизнеса – блоги компаний, медийная реклама, продвижение в соцсетях, рассылки. Вот тут подробнее.

Но есть у нас особо интересный проект «Рейтинг компаний». Моя особая любовь к нему вызвана тем, что этот рейтинг живой и настоящий (а не очередной отзовик в сети). Клиенты компаний, которые работают для бухгалтеров – банки, спецоператоры, автоматизаторы, аудиторы, юристы, аутсорсеры и еще много каких – приходят и оставляют свои отзывы. И это влияет на ранжирование компаний.

Вот, например, больше всего положительных отзывов набрала интернет-бухгалтерия Моё Дело.

В декабре редакция начинает активную работу по еще большему привлечению отзывов в «Рейтинг компаний». Мы пишем новости, делаем посты в соцсетях – чтобы бухгалтеры знали – выговориться о своих подрядчиках можно у нас :-).

Центр обучения «Клерка»

Мы уже составили план курсов для пользователей «Клерк.Премиум» на ближайшие месяцы. Как всегда, только практически полезный материал: ЦОК выпускает курсы для бухгалтеров, а не теоретиков.

А подробнее про наши курсы расскажет руководитель ЦОКа Елена Ярушкина.