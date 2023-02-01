Налоговая предлагает россиянам сообщить о зарубежных активах

Порядок и условия представления декларации

Собственник иностранных активов вправе представить в налоговую декларацию. В этом документе должны содержаться следующие сведения.

Во-первых, данные об имуществе собственником или фактическим владельцем которого является декларант.

Речь идёт о следующих активах:

земельные участки;

объекты недвижимости;

транспортные средства;

финансовые активы;

акции;

доли участия и паи в уставных капиталах российских и иностранных организаций.

Во-вторых, информация о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых декларант является контролирующим лицом.

В-третьих, сведения о счетах (вкладах) лица в банках, расположенных за пределами России.

В-четвёртых, информация о счетах (вкладах) в банках, если в отношении владельца счета (вклада) декларант признается бенефициарным собственником.

В-пятых, информация о наличных денежных средствах, подлежащих внесению владельцем на счета (вклады) в российских банках.

Декларацию можно представить в инспекцию самостоятельно или через представителя, действующего на основании доверенности.

Декларация представляется в любой налоговый орган либо в ФНС, по выбору декларанта.

Дополнительные сведения для включения в декларацию

Кроме того, в декларации нужно указать следующие сведения:

о переводе денег со счетов (вкладов) в зарубежных банках на счета (вклады) декларанта в российских банках; о переводе финансовых активов со счетов (вкладов) в иностранных банках и организациях финансового рынка на счета (вклады) в отечественных организациях; о наличных деньгах, подлежащих внесению владельцем на счета (вклады) в российских банках; о перерегистрации транспортных средств в российских государственных реестрах.

При раскрытии информации о денежных средствах и финансовых активах прикладываются следующие документы:

отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке или организации финансового рынка за рубежом;

выписки по операциям на счетах (вкладах), подтверждающие зачисление денежных средств или финансовых активов на счета (вклады) декларанта в банках или организациях финансового рынка России.

Гарантии участникам программы амнистии капиталов

Власти обещают не привлекать собственников заграничного имущества к следующим видам ответственности:

налоговой;

административной;

уголовной.

Для получения этих гарантий нужно представить в налоговую декларацию и раскрыть данные о своих зарубежных активах.

В отношении наличных денег гарантии предоставляются при условии, что декларант внес эти средства на счет в российском банке.

Сведения, содержащиеся в декларации, признаются налоговой тайной. Режим хранения таких сведений и доступа к ним обеспечивают налоговые органы. Иные государственные структуры не вправе получать доступ к таким сведениям.

Подробности по этим вопросам можно найти в Федеральном законе от 08.06.2015 г. № 140-ФЗ, посвящённом добровольному декларированию активов и счетов (вкладов) в банках, с изменениями, внесёнными законом от 09.03.2022 г. № 48-ФЗ.

Выводы и рекомендации

Добровольное декларирование активов обеспечит сохранность имущества и снизит риски, связанные с ограничениями использования иностранных капиталов.

К тому же автоматический обмен информацией между налоговыми службами различных государств оставляет всё меньше шансов утаить свои активы за границей.

Очередной этап амнистии капиталов предоставил владельцам иностранного имущества уникальную возможность выйти из тени, не опасаясь финансовых санкций и привлечения к ответственности.

Владельцам иностранных активов нужно торопиться и собрать все документы.

Истекает срок представления декларации в инспекцию: с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.