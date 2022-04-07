Россия впервые расплатилась с держателями евробондов рублями. Будет ли дефолт?

⚡️ Минфин России выплатил держателям суверенных еврооблигаций купоны и тело долга в рублях, сообщило российское министерство. 4 апреля оно попыталось заплатить инвесторам в долларах, но американский Минфин запретил использовать для этого замороженные долларовые резервы России в американских банках. Таким образом США решили «заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее внутренних долларовых резервов», объясняла представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

После неудачной попытки заплатить в долларах Минфин направил $649 млн в рублях по курсу на 4 апреля в НРД (Национальный расчетный депозитарий). Это выплаты по двум выпускам: «Россия-2022» и «Россия-2042». Инвесторы из «недружественных стран» получили деньги на счета типа «С»: с них можно платить налоги, пошлины, штрафы, комиссии в России и покупать ОФЗ, другие операции возможны с разрешения российских регуляторов. Минфин заявил, что может разрешить конвертировать рубли на этих счетах в валюту, но после того, как получит доступ к собственным замороженным резервам.

Таким образом, Россия впервые воспользовалась механизмом выплаты по валютному долгу в рублях. Использовать такую схему в отношении кредиторов из «недружественных стран» 5 марта разрешил президент Владимир Путин. Ранее рейтинговые агентства заявляли, что выплаты по евробондам в рублях будут считаться техническим дефолтом России.

Будет ли дефолт?

Согласно проспекту ценных бумаг — скорее всего, да. Такой же это дефолт, как в 1998? Конечно нет. Но ситуация беспрецедентная. У России есть средства для обслуживания долга, но ими не дают платить, блокируя долларовые счета. В проспекте указано, что в случае наступления фактического дефолта происходит перекрестный дефолт по всем еврооблигациям страны (сейчас их около $40 млрд). В таком случае инвесторы могут потребовать досрочной выплаты сразу по всем обязательствам. Дальше следует арест имущества и попытка реструктуризации. В то же время, в проспекте не указано таких рисков, что эмитенту не дают возможности провести платеж в валюте выпуска из-за блокировки операций в этой валюте. По факту эта ситуация — принуждение к дефолту и попытка удара по международному имиджу России. Так что дефолт могут и объявить, Россия может не согласиться, а дальше начнутся суды и разбирательства.

В случае предъявления к досрочной выплате по всем обязательствам, Минфин, скорее всего, с ней не согласится и продолжит обслуживать обязательства в рублях до разблокировки средств. Сможет ли Минфин это сделать юридически — вопрос, на который пока нет ответа.

Есть ли варианты заплатить в долларах из «незамороженных» средств?

Практически нет. Наверное, только наличными, отправляя их инвесторам самолетами. Любая попытка провести платеж в долларах через банки будет заморожена, так как заморожены не средства, а возможность этими долларами распоряжаться.

Что будет с российскими инвесторами в суверенный долг?

Россия придумала схему, как гасить обязательства перед резидентами в обход санкций и ограничений между НРД-Евроклир. На прошлой неделе Россия предложила инвесторам в еврооблигации с погашением 4 апреля 2022 года выкуп облигаций в рублях по номиналу 31 марта по курсу ЦБ. Для этого нужно было перевести свои бумаги на счет Минфина в НРД. 72% инвесторов согласилось, создав позитивный прецедент для российских держателей бумаг. Таким образом, несмотря на разговоры про дефолт, есть шанс, что Россия будет гасить обязательства перед резидентами именно таким способом, а купоны будет платить в рублях на счета «C».