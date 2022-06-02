Окей, новые санкции на экспорт согласованы

Также пока непонятно, что происходит с прочими озвученными вариантами давления - полный бан страховки, вторичные санкции, введение кепки (потолка цен), накладывание пошлин и т.д. Запреты могут быть очень многогранными и от их масштабного введения спасает лишь существенное давление на и так не сильно здоровую мировую экономику и риски получить стагфляцию. Сами планы ЕК по исключению аж 90% поставок из РФ выглядят достаточно агрессивно. Внушительный процент экспорта нефти и нефтепродуктов в зоне риска намекает на дальнейшее глубокое перераспределение потоков нефти. Безусловно, данное решение является стратегическим и будет обрастать подробностями и дисциплиной исполнения, в том числе в озвученный полугодовой период отсрочки, потому что наличие даже невысокого процента блендинга - это уже канал утечки. На фоне сверхприбылей отдельных переработчиков жесткие самоограничения при необходимости вложений в донастройку НПЗ (пусть в целом и небольшую) под новые сорта + строительство инфраструктуры (как минимум интерконнекторы) могут привести к желанию поиграть “в серую”. Так как нефть достаточно гибкий товар по логистике - всего за три месяца сформировалась весомая альтернативщина благодаря огромным скидкам в адрес покупателей, далеких от ЕС и руководствующихся чисто экономическими соображениями. Рынок той самой невидимой рукой оперативно порешал ситуацию в пользу небольших нефтетрейдеров, берущих определенную долю риска в обмен на гигантские сверхприбыли.

Все это великолепие высоких цен происходит на фоне крепкого доллара, закрытого Китая и доступа к нефти из стратегических резервов. Поэтому текущий околобалансный статус не должен вводить в заблуждение. Крайне ограниченный список стран, обладающих возможностью оперативно выдать новые баррели на рынок, дополнительно напрягает сантимент. А свежий отчет ОПЕК о состоянии дел дает не сильно радостную картину с инерционностью предложения. Несмотря на более чем годовой период достаточно высоких цен, инвестиционная активность протекает с лагом, никто не вкладывается агрессивно. Самый простой однофакторный прокси - вкладка с количеством активных буровых, наглядно демонстрирующая не самые быстрые темпы восстановления. Понятно, что отрасль устроена несколько сложнее, есть инвестиционный цикл, пайплайн из проектов, бюджеты и т.д., но все же. В сухом остатке остается близкий к рекордному добычной гэп в рамках пакта ОПЕК+ (квота-факт). На фоне летней сезонности по потреблению планового роста квот ОПЕК+ может быть недостаточно. Тут и сам пакт буквально на днях (в те же сроки, что и эмбарго) экспирируется. Страны ОПЕК находятся в максимально выгодном для себя положении за достаточно долгий временной период с точки зрения доли рынка и высоких цен. В сложившейся ситуации нефтяные цены выше текущих могут начать разрушать спрос в связи с серьезными дисбалансами на стороне переработки и рекордной маржи НПЗ, когда для конечного потребителя цены, по факту, получаются значительно более высокими. Вынос РФ за скобки пакта по типу Ливии, Венесуэлы или Ирана никак не решит вопрос с наличием свободных мощностей в системе. Шоковый эксперимент от апреля 2020 года с рекордными уровнями производства некоторых стран Залива, вообще говоря, не дает точную техническую оценку сверху для долговременных профилей, так как (по слухам) часть отгрузки происходила из запасов. О чем косвенно говорят планы по расширению добычных возможностей до тех значений лишь к 2027 году. Выжать один раз на максимум не то же самое, что системно годами качать на полке. Даже для превосходных по геологии месторождений тех мест два прошедших года дают деклайн и истощение (пусть и не такое значительное). Сам режим функционирования мирового предложения “на пределе” и в условиях структурного дефицита потребует, как минимум, ценовой премии, а любой осенний ураган в Мексиканском заливе будет рисоваться красивым спайком на и так высоких ценах.