Клерк для бизнеса. Почему реклама на Клерке это эффективно и экологично

Коль уж мы начали раскрывать карты и рассказывать про себя подробнее, решил написать и я про свою часть работы.

Мне кажется, я начинаю понимать почему Клерк в течение уже 20 лет продолжает существовать и стабильно держаться в топ-5 сайтов по посещаемости по версии Liveinternet.

На самом деле все просто и сложно одновременно) Просто в понимании, сложно в разработке. Миссия Клерка состоит в помощи гордым служащим бухгалтерии всех рангов. Рекламные кампании в этой концепции несут дополнительную пользу и рекламодателю и пользователю.

Бизнес онлайн

Сейчас почти каждый бизнес существует онлайн. На просторах рунета есть очень много крутых площадок для продвижения своих продуктов. На взгляд нашей команды большая их часть перенасыщена рекламой, что точно мешает взаимодействию пользователей со смысловой частью.

Рекламные кампании на Клерке подразумевают кардинально другой подход к делу. Рекламодатели на Клерке проводят вебинары и ведут блоги, чем показывают свою экспертность, так сказать, на деле.

Каждая организация в процессе формирования своего продукта обрастает экспертизой в своем сегменте. Будь то банк, оператор фискальных данных или новый финтех-стартап. Всем есть что рассказать полезного в своей теме.

На этом построен подход Клерка к рекламе.

Пользователи знают, что на Клерке трудятся лучшие эксперты по бухгалтерии и финансам в стране и именно поэтому доверяют нашим рекламодателям.

Бизнес кабинет

Мы каждый день стараемся упростить процесс взаимодействия пользователей и рекламодателей с нашим ресурсом. Поэтому у каждого рекламодателя есть свой бизнес аккаунт на нашем ресурсе.

Каждый может попробовать себя в роли админа Клерка. В личном кабинете доступны первоочередные возможности для продвижения: такие как запуск объявлений или верстка статьи.

Попробуйте, это правда очень удобно)

Результаты

Сейчас мы переживаем подъем интереса к нам от нашей аудитории. Мы любим каждого пользователя, понимаем потребности и именно поэтому люди нам доверяют.

В этом году мы поставили рекорд по регистрациям на партнерский вебинар, который провели с одним из наших рекламодателей. На вебинар зарегистрировалось 1 884 человека и больше половины присутствовали онлайн.

В части контекста, заслуженный гуру знаний Клерка Алексей Иванов @Aleksey Ivanov смог собрать на статью про СЗВ Стаж более 58 000 просмотров менее чем за месяц на органическом трафике. Это значит что в день статью читали немногим меньше 2 000 человек!

Мы с удовольствием можем сказать, что на Клерке каждый может принести пользу не только нашим пользователям, читателям, но и себе — найти своего клиента или партнера.

Приходите на Клерк! Будем рады видеть каждого!