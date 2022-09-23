Ставь лайк и подпишись!
6 причин почему АУСН не выгоден бизнесу
Разбираемся с новым налоговым режимом.
Разбираемся с новым налоговым режимом.
Ставь лайк и подпишись!
Ряд компаний имеет право ограничить доступ к своей бухотчетности в ГИР БО. Для этого им надо подать в ИФНС заявление.
Объясняем временные и постоянные разницы, метод отсрочки и другие базовые вещи сложного ПБУ 18/02.
Разбираемся с новым налоговым режимом.
Роскомнадзор разрешил отправлять уведомления о начале обработки персональных данных, не ограничивая компании предельным сроком, которым прежде считалось 1 сентября 2022 года.
Проводим вебинар для организаций и руководителей, которые отвечают за ведение воинского учета в их компаниях.
Повышение зарплаты оформляется дополнительными соглашениями к трудовому договору. Если сотрудник не подписывает этот документ, то оснований для повышения нет.
Получать доллары и евро клиенты смогут только из Армении, Узбекистана и Азербайджана.
Ростуризм будет вести специальный электронный реестр туробъектов, по которым бизнес может 5 лет применять ставку НДС 0%. Для включения в реестр надо подать заявление. Его форму утвердили.
Несколько пособий для семей с детьми с разными правилами выплаты объединяет в одно универсальное с едиными правилами. Его начнут платить с 2023 года.
Глава Ростуризма говорит, что никаких предписаний им не поступало.