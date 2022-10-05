Имущественный вычет

Как не потерять 390 тыс. рублей при покупке квартиры в ипотеку

Рефинансирование и вычет по НДФЛ.

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Марат Самитов
Марат Самитов

Повышение квалификации

Мероприятия

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Аудит

Поэтапный аудит — 2022: плюсы и минусы

После того, как аудиторское заключение по результатам обязательного аудита стало необходимо публиковать на сервисе ГИР БО от ФНС, аудит в 2 этапа получил особую популярность. Но действительно ли он так полезен всем компаниям? Попробуем разобраться.

Поэтапный аудит — 2022: плюсы и минусы
Инвестиции

Что делать с деньгами в период такой неопределенности, как сейчас?

Возможно, прочитав заголовок, вы ожидаете рекламу какого-то одного инструмента, который идеально подходит для взлома. Но нет, такого простого рецепта нет. А этот пост — просто о моих мыслях по наблюдениям за ситуациями.

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