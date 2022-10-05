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Как не потерять 390 тыс. рублей при покупке квартиры в ипотеку
Рефинансирование и вычет по НДФЛ.
Рефинансирование и вычет по НДФЛ.
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Если у иностранного работника закончился патент, его надо уволить. Штрафы за нарушения с иностранными работниками – немалые.
Управленка без баланса — коту под хвост. Расскажем, что баланс делает, почему важен и как научиться его вести.
Рефинансирование и вычет по НДФЛ.
Рассматривается порядок учета при получении и возврате субсидии на компенсацию затрат на производство и реализацию продукции.
ЦБ РФ зафиксировал снижение средней максимальной ставки по вкладам в российских банках.
Сейчас мало где афишируется, что безработные предпенсионеры могут получать стипендию от государства.
Расскажем об основных изменениях в 44-ФЗ и 223-ФЗ.
После того, как аудиторское заключение по результатам обязательного аудита стало необходимо публиковать на сервисе ГИР БО от ФНС, аудит в 2 этапа получил особую популярность. Но действительно ли он так полезен всем компаниям? Попробуем разобраться.
Возможно, прочитав заголовок, вы ожидаете рекламу какого-то одного инструмента, который идеально подходит для взлома. Но нет, такого простого рецепта нет. А этот пост — просто о моих мыслях по наблюдениям за ситуациями.
Компания нанимает подрядчика, который после диагностики отремонтирует технику, выкупленную у пользователей.