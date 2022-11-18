Как ИП законно потратить выручку на личные нужды

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Там можно узнать больше о деньгах, истории денежного обращения и, конечно, о людях, которые управляли финансами страны.
Житель Франкфурта, 38-летний Ануар нашел чек на 4 631 538 евро, когда ожидал поезд.
Доставка доступна для премиальных клиентов Tinkoff Premium и Tinkoff Private.
Банк не будет проводить входящие и исходящие переводы в долларах и евро в Турцию и Азербайджан. Временно.
Материалы, полученные от заказчика
Пока можно доставить посылки из КНР – до 20 кг и из Европы – до 30 кг.
Но безналичные расчеты по ним будут доступны только в пределах Шри-Ланки.
Рекламу отечественного вина можно будет размещать вдоль дорог, но только в тех регионах, где оно производится
Законопроект поддержали в первом чтении.
По мнению ФНС, манипуляции предприниматели вели с кормовыми добавками для животных: считали с них 10% НДС, а не 20%. Налоговики не считают добавки кормами, а значит, и льготная ставка на них распространяться не должна. Эксперты говорят, что все не так однозначно.
Вносить изменения в опубликованное в ГИС Торги извещение можно и после окончания срока приема заявок
Внести изменения в извещение в статусе «Определение победителя»/«Состоялся»/«Не состоялся» возможно, но только по решению антимонопольного/судебного органа, а также в отдельных видах торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.