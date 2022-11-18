Как ИП законно потратить выручку на личные нужды

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Марат Самитов
Марат Самитов

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Новые махинации с НДС: налоговики раскрыли, как это было

По мнению ФНС, манипуляции предприниматели вели с кормовыми добавками для животных: считали с них 10% НДС, а не 20%. Налоговики не считают добавки кормами, а значит, и льготная ставка на них распространяться не должна. Эксперты говорят, что все не так однозначно.

«Ночной бухгалтер». Новые махинации с НДС: налоговики раскрыли, как это было
44-ФЗ

Вносить изменения в опубликованное в ГИС Торги извещение можно и после окончания срока приема заявок

Внести изменения в извещение в статусе «Определение победителя»/«Состоялся»/«Не состоялся» возможно, но только по решению антимонопольного/судебного органа, а также в отдельных видах торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.

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