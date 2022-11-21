Ставь лайк и подпишись!
Спасли ИП, торгующего алкоголем, от претензий ФНС и сохранили бизнес
В этом видео я расскажу как мы помогли предпринимателю ответить на все вопросы налоговой.
В этом видео я расскажу как мы помогли предпринимателю ответить на все вопросы налоговой.
Ставь лайк и подпишись!
IT-компания может применять ставку налога на прибыль 0%, если доля профильных доходов составляет от 70%. Перечень этих доходов – в пункте 15.1 ст. 284 НК. Среди них – доходы от программно-аппаратных комплексов (ПАК).
Правительство РФ внесло изменение в постановление о моратории на контроль и проверки, оно вступило в силу в субботу, 19.11.2022. Данным постановлением были частично сняты ограничения, связанные с проверками трудинспекции. Чем это вам грозит бизнесу? Какие есть ещё санкции за невыплату зарплаты? Это обсуждается в данной публикации
Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие вопросы частичной мобилизации.
Установили единые условия выплат семьям с детьми. Пособие составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума. Платить его будут людям с доходом ниже прожиточного минимума на члена семьи.
Поговорим, как предприниматели ошибались на упрощенке, чтобы вы знали, как делать не надо.
Программу инициировала компания «Автодор-Платные Дороги».
Свидетельство о рождении ребенка оформляют онлайн через сервис «Рождение ребёнка».
Иностранные платформы и сервисы могут отключить из-за санкций. Минпромторг выясняет, смогут ли мобильные ОС работать без иностранной поддержки.
Средства направят из городского бюджета.
«Клерк» 25 октября исполнился 21 год. Совсем большой и совершеннолетний. Но все когда-то начиналось – с форума, с общения небольшого круга бухгалтеров. И до сих пор это место, которое для многих стало второй семьей, домом. Мы попросили читателей-старожилов рассказать свои истории о «Клерке» и вот что получилось.