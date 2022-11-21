Порядок применения онлайн-касс

Спасли ИП, торгующего алкоголем, от претензий ФНС и сохранили бизнес

В этом видео я расскажу как мы помогли предпринимателю ответить на все вопросы налоговой.

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Марат Самитов
Марат Самитов

Налог на прибыль

Разработка ПАК идет в профильные доходы IT-компании для льготы по налогу на прибыль

IT-компания может применять ставку налога на прибыль 0%, если доля профильных доходов составляет от 70%. Перечень этих доходов – в пункте 15.1 ст. 284 НК. Среди них – доходы от программно-аппаратных комплексов (ПАК).

Невыплата зарплаты: будьте бдительны и знайте о рисках, они только растут

Правительство РФ внесло изменение в постановление о моратории на контроль и проверки, оно вступило в силу в субботу, 19.11.2022. Данным постановлением были частично сняты ограничения, связанные с проверками трудинспекции. Чем это вам грозит бизнесу? Какие есть ещё санкции за невыплату зарплаты? Это обсуждается в данной публикации

Невыплата зарплаты: будьте бдительны и знайте о рисках, они только растут

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Бухгалтеры

«Клерк» — это семья. У нас дружат, находят работу и кошек, устраивают встречи, приходят за советом. Наши пользователи анонимно поделились историями про любимый «Клерк»

«Клерк» 25 октября исполнился 21 год. Совсем большой и совершеннолетний. Но все когда-то начиналось – с форума, с общения небольшого круга бухгалтеров. И до сих пор это место, которое для многих стало второй семьей, домом. Мы попросили читателей-старожилов рассказать свои истории о «Клерке» и вот что получилось.

«Клерк» — это семья. У нас дружат, находят работу и кошек, устраивают встречи, приходят за советом. Наши пользователи анонимно поделились историями про любимый «Клерк»
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