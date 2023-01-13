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Топ-10 советов как развалить свой бизнес
В этом видео я расскажу 10 вредных советов как гарантированно развалить свой бизнес.
В этом видео я расскажу 10 вредных советов как гарантированно развалить свой бизнес.
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В обновленном списке Минфина 85 пунктов. И это больше, чем в прошлом году.
В сальдо ЕНП не ищите свою переплату по налогам, если она появилась более 3 лет назад.
Все фиксированные взносы за 2022 год зачисляются на ЕНП. По фиксированным платежам страховых взносов нет авансов, поэтому направлять уведомление не нужно.
С 2023 года ювелирный бизнес не имеет права применять УСН и ПСН. Надо переходить на ОСНО.
После объединения ПФР и ФСС данные о регистрации граждан в системе персонифицированного учета, а также в системе ОПС необходимо сдавать на обновленных бланках. Порядок заполнения форм претерпел технические правки.
По налогам с авансовой системой уплаты налоговики увеличили совокупную обязанность на сумму переплаты на 01.01.2023 – провели начисления на сумму переплаты.
Ответы от ФНС России
РФ банки планируют расширить приём сотрудников в 2023-м; океаны стали рекордно тёплыми в 2022-м; twitch забанил стимера-нейросеть за «разжигание ненависти»; «Реал» по пенальти победил «Валенсию» в 1/2 Суперкубка Испании
Мне не понятны эти сопли и слюни, что бухгалтер на удаленке - это круто
VK предложит уехавшим сотрудникам с доступом к важной информации вернуться в РФ или заняться проектами, где нет закрытых данных.