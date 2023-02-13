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Управленческий учет — это особая форма отражения операций и сделок. Она необходима для анализа и контроля со стороны менеджмента и может существенно отличаться от бухгалтерского и налогового учета. Как составить УП для управленческого учета расскажем подробнее.
6-НДФЛ – cамый нелюбимый отчет. Хуже была только персонифицированная отчетность, когда взносы на пенсионное страхование администрировал ПФР.
Я много лет наблюдаю и изучаю себя в этом периоде .Условно назову его "КаКраул!".Это когда ты не знаешь КАК?!!! это вывезти и успеть? Периоды высокой загрузки какой-то задачей.Это отдельный фильм и отдельный сценарий в планировании.
НДС с недвижимости, которая будет использоваться для деятельности без НДС, надо восстановить. По одной норме НК можно не восстанавливать НДС через 15 лет, по другой – через 10 лет.
В заявлении на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество надо указывать серию и номер документа. У предпенсионеров право на льготу есть, а такого документа – нет.
Стоимость пакета – от 6 до 15 рублей – спишут с карты, которая указана в личном кабинете покупателя.
Обмениваться с сотрудниками кадровыми документами в электронном виде можно через платформу «Работа в России», а можно через информационную систему работодателя.
Первые 100 тыс. стикеров можно получить бесплатно, оформив заявку на сайте банка.
«Клерк» побывал на встрече в метавселенной, чтобы узнать, что нового в сфере налогового контроля. В погоне за бенефициаром налоговики изучают не только сделки и документы, но и просматривает все социальные сети, а также читают публикации в иностранных медиа.