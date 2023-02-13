Марат Самитов
Марат Самитов

Учетная политика для управленческого учета

Управленческий учет — это особая форма отражения операций и сделок. Она необходима для анализа и контроля со стороны менеджмента и может существенно отличаться от бухгалтерского и налогового учета. Как составить УП для управленческого учета расскажем подробнее.

Учетная политика для управленческого учета

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Период "КаКраул!"

Я много лет наблюдаю и изучаю себя в этом периоде .Условно назову его "КаКраул!".Это когда ты не знаешь КАК?!!! это вывезти и успеть? Периоды высокой загрузки какой-то задачей.Это отдельный фильм и отдельный сценарий в планировании.

НДС

При переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по основным средствам, которым более 10 лет

НДС с недвижимости, которая будет использоваться для деятельности без НДС, надо восстановить. По одной норме НК можно не восстанавливать НДС через 15 лет, по другой – через 10 лет.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Налог на имущество физических лиц

Как предпенсионеру заполнить заявление на налоговые льготы

В заявлении на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество надо указывать серию и номер документа. У предпенсионеров право на льготу есть, а такого документа – нет.

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Налоги, взносы, пошлины

Налоговики зайдут даже в ваши соцсети, чтобы доказать налоговое нарушение

«Клерк» побывал на встрече в метавселенной, чтобы узнать, что нового в сфере налогового контроля. В погоне за бенефициаром налоговики изучают не только сделки и документы, но и просматривает все социальные сети, а также читают публикации в иностранных медиа.

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