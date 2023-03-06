Ведение бизнеса

Помогли организовать бизнес сети салонов красоты, отбив претензии по дроблению. Бизнес и налоги

В этом видео я расскажу как мы помогли организовать бизнес сети салонов красоты, отбив претензии по дроблению.

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Марат Самитов
Марат Самитов

Трудовые отношения

Решения судов: работающему во время больничного «удаленщику» нужно платить зарплату, а не пособие

Суды рассмотрели трудовой спор. Сотрудник работал удаленно, получал задания от руководителя и выполнял задания (отчеты, ответы на обращения); впоследствии сотрудник узнал, что он находился на больничном, о причинах которого работодатель ему не сообщил. Работник обратился с иском в суд и выиграл. В статье обсуждаются в том числе риски работодателя

Решения судов: работающему во время больничного «удаленщику» нужно платить зарплату, а не пособие

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Налоговая отчетность

Плата «за грязь»: декларацию за 2022 можно подать по старой форме до 10.03.2023

Декларацию о плате за негативное воздействие за 2022 предприятию можно сдать по старой форме до 10.03.2023. С начала марта 2023 будет действовать новая форма декларации, также будет обновлен личный кабинет.

Плата «за грязь»: декларацию за 2022 можно подать по старой форме до 10.03.2023
Счета-фактуры

Бизнес из новых регионов может выставлять счета-фактуры один раз в месяц на межценовую разницу

Бизнес из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей приобретал товары до начала применения норм НК РФ, а использует их уже после этого. Поэтому НДС с реализации у них идет с межценовой разницы.

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Охрана труда

Пожарная безопасность: риски, ответственность и особенности в 2023 году

В данной публикации рассматриваются вопросы пожарной безопасности, также говорится об отвественности, которая может составлять до 7 лет лишения свободы, либо штраф до 400 тыс. руб. Также мы рассказываем о некоторых мифах, связанных с ответственностью за нарушения пожарной безопасности и почему это так важно, особенно для собственника недвижимости

Пожарная безопасность: риски, ответственность и особенности в 2023 году
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