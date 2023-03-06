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Помогли организовать бизнес сети салонов красоты, отбив претензии по дроблению. Бизнес и налоги
В этом видео я расскажу как мы помогли организовать бизнес сети салонов красоты, отбив претензии по дроблению.
В этом видео я расскажу как мы помогли организовать бизнес сети салонов красоты, отбив претензии по дроблению.
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Суды рассмотрели трудовой спор. Сотрудник работал удаленно, получал задания от руководителя и выполнял задания (отчеты, ответы на обращения); впоследствии сотрудник узнал, что он находился на больничном, о причинах которого работодатель ему не сообщил. Работник обратился с иском в суд и выиграл. В статье обсуждаются в том числе риски работодателя
В этом видео я расскажу как мы помогли организовать бизнес сети салонов красоты, отбив претензии по дроблению.
Декларацию о плате за негативное воздействие за 2022 предприятию можно сдать по старой форме до 10.03.2023. С начала марта 2023 будет действовать новая форма декларации, также будет обновлен личный кабинет.
Расходы бизнеса на мерч растут на 10–15% в год.
Бизнес из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей приобретал товары до начала применения норм НК РФ, а использует их уже после этого. Поэтому НДС с реализации у них идет с межценовой разницы.
Если прослеживаемый товар передают в рамках выполненных работ, информацию о нем надо указать в счете-фактуре.
На понятных примерах и иллюстрациях поймете, как работать с ЕНП в 1С Бухгалтерия 8.3. Какие документы формировать, где и что нажимать — смотрите в гайде.
Платить фиксированные взносы можно на ЕНП с подачей заявления о зачете, а можно сразу на КБК взносов.
Давайте поговорим про бухгалтерские зарплаты и доходы. Подработку и удаленку. И немного про пользу «инфоцыган».
В данной публикации рассматриваются вопросы пожарной безопасности, также говорится об отвественности, которая может составлять до 7 лет лишения свободы, либо штраф до 400 тыс. руб. Также мы рассказываем о некоторых мифах, связанных с ответственностью за нарушения пожарной безопасности и почему это так важно, особенно для собственника недвижимости