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Почему директору нельзя бросать компанию без официальной ликвидации
В этом видео я расскажу почему директору нельзя бросать компанию без официальной ликвидации.
В этом видео я расскажу почему директору нельзя бросать компанию без официальной ликвидации.
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Государству уже вернули 4,5 млрд рублей. Однако на теневом рынке продолжают деятельность еще восемь крупных игроков.
В этом видео я расскажу почему директору нельзя бросать компанию без официальной ликвидации.
Банки запустят наклейки для бесконтактной оплаты покупок до августа 2023 года. Стикер с NFC-чипом привязывается к банковской карте, им можно расплачиваться на кассе в магазинах.
Должно быть меньше поводов для серьезных уголовных наказаний, считают предприниматели.
Мошенники составляли поддельные списки людей, которые якобы имеют право на льготное посещение театров, музеев и культурных мероприятий. Преступникам удалось получить 100 млн рублей.
ООО «Системы распределенного реестра», которое создает блокчейн-сервисы, включили в список операторов по выпуску ЦФА. Теперь в реестре находится пять компаний.
Электронная транспортная накладная позволяет участникам автомобильных перевозок обмениваться информацией о движении груза в режиме реального времени, мгновенно подтверждать приемку и отгрузку товаров.
Введение ЕНС существенно изменило порядок уменьшения УСН на страховые взносы. Рассмотрим варианты уменьшения УСН на взносы: по письмам ФНС от 20.01.2023 и от 31.01.2023.
Чистая прибыль группы превысила ожидания и составила 270,5 млрд рублей. Глава Сбербанка собирается возобновить выплату дивидендов.
Число самозанятых в России достигло 6,7 млн. Больше всего таких граждан зарегистрировано в Москве – 1,2 млн. ФНС придирчиво подходит к организациям и предпринимателям, имеющим контрагентов – плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) .Самые распространенные нарушения связаны с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми.