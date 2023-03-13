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Как мы помогли клиентке организовать транспортный бизнес. Бизнес и налоги
В этом видео я расскажу как мы помогли клиентке организовать транспортный бизнес.
В этом видео я расскажу как мы помогли клиентке организовать транспортный бизнес.
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Органоиды, а не квантовые компьютеры, могут стать следующим большим событием в компьютерных технологиях, если верить исследователям из Австралии.
В этом видео я расскажу как мы помогли клиентке организовать транспортный бизнес.
Кто сказал, что банкротство это легко? А мы и не ищем лёгких путей. Девять вредных советов, которые сделают ваше банкротство невыносимым и бесполезным.
Если с прошлой проверки спецоценки прошло пять лет, ГИТ придет снова. Будут и другие новые основания для проверок.
Крупнейшее банкротство банка со времен кризиса 2008 года произошло в США. Речь идет о банке Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место по величине активов.
Организация обязана сообщать в ИФНС обо всех своих обособленных подразделениях, созданных на территории РФ, не являющихся филиалами или представительствами.
Если рабочий день начинается с 8-00, а сотрудник приходит в 7-40, то никакой переработки у него нет. А вот опоздания учитываются.
Предлагается упростить согласование при совмещении лоджии с комнатой (законопроект № 309789-8).
Серьезно пострадали многие клиенты, среди них провайдер интернет-телевидения Roku: около 26% его средств ($487 млн) были размещены в SVB, а депозиты не были застрахованы.
Деньги или имущество, полученные мобилизованными сотрудниками или членами их семей не облагаются НДФЛ (п. 93 ст. 217 НК РФ). Условие – такие доходы должны быть связаны с прохождением военной службы по мобилизации.