Как удалось доказать, что мошенничали с НДС компании не директор с главбухом

Учредителя, руководителя организации, главбуха и бухгалтера обвинили в мошенничестве при возмещении НДС. Однако в суде удалось доказать, что компанию контролировало иное лицо.

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Как удалось доказать, что мошенничали с НДС компании не директор с главбухом

Налоговики обвинили руководство компании в мошенничестве при возмещении НДС

Директор, по мнению следствия, умышленно, с корыстной целью организовывал изготовление первичных документов о поставках продукции организациями, имеющими признаки фирм «однодневок», якобы являвшихся плательщиками НДС, достоверно зная, что поставки осуществлялись непосредственно индивидуальными предпринимателями и обществами с ограниченной ответственностью, находившимися на упрощенной системе налогообложения и не являвшимися плательщиками НДС, имитируя, таким образом, участие лжепредприятия в цепочке по купле-продаже лесоматериалов в качестве основного поставщика товаров и прикрытие в незаконном зачете НДС.

Главный бухгалтер отразила в бухгалтерской и налоговой отчетности фактически не понесенные налогоплательщиком расходы по приобретению товаров с НДС у подконтрольных руководителю и учредителю организаций якобы приобретенной последними у фирм-однодневок, отразила в налоговых декларациях по НДС суммы налога, якобы уплаченного поставщиками за указанную продукцию, которую ООО в действительности у них не закупало, и представила в ИФНС от имени директора заверенные его электронной подписью сведения об экспорте товара, вышеуказанные декларации по НДС по ставке 0% с внесенными в них ложными сведениями, дающие право на возмещение НДС, в результате чего было совершено хищение путем обмана сотрудников ИФНС денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации в особо крупном размере.

Бухгалтер умышленно, с корыстной целью внесла в бухгалтерский учет заведомо ложные сведения о поставках товаров, а затем с использованием системы «банк-клиент» осуществила перечисление денежных средств за якобы поставленную продукцию с расчетного счета ООО.

Что установил суд

Общий контроль над организацией осуществляло другое лицо. Формальный директор и учредитель фактически подчинялись ему и действовали под его руководством.

Работники бухгалтерии согласно должностным инструкциям вели бухгалтерский учет только на основании полученных первичных документов.

Оправдательный приговор в апелляционной порядке оставлен без изменения.

Единственно, из текста не совсем ясно, имело место возмещение НДС или все же зачет. Если первое, то формально это хищение в форме мошенничества (ст. 159 УК), если второе, то ст. 199 УК - уклонение от уплаты налогов, поскольку деньги в бюджет не поступали и оттуда не изымались.  

Из Бюллетеня Верховного Суда Республики Коми, № 1, 2021 г. (12.2021)

stenkin
stenkin

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