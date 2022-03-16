Со времен наступления в России темных веков прошло 20 дней и «Клерк» вынужден переносить «Красный уголок бухгалтера» из Фейсбука в Телеграм. Это событие было бы очень печальное, если бы не мой природный оптимизм и привычное состояние катастрофы. Дело в том, что я строю бухгалтерское сообщество в России уже двадцать лет.

В Красном уголке бухгалтера в Фейсбуке было 23 тысячи участников. Это было действительно большое и активное сообщество. Мы его продолжаем поддерживать через vpn, но активность там резко снизилась.

Сейчас нас в Телеграме более 3476 бухгалтеров. За вчерашний вечер туда пришло +200 участников и кстати рассказали, что В России большие проблемы с кассовой бумагой, бумагой А4 и прочими расходниками. Читайте:

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