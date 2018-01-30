Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Найдите бухгалтера через «Клерк»: наш новый проект

«Клерк» создал отдельный канал Buhjob для публикации вакансий для бухгалтеров.

Что нужно сделать

1. Поключиться к каналу в Telegram: https://t.me/buhjob или набрать в поиске мессенджера @buhjob.

2. Заполнить форму вот тут, где описать вакансию для бухгалтера или другого финансового специалиста.

3. После модерации мы опубликуем вакансию.

4. А вам останется только ждать нового специалиста. Поверьте, недолго. На «Клерке» очень много посетителей. 

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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