Каналы, сервисы и новости для бухгалтера в Телеграме

Мы создали самый главный бухгалтерский телеграм-канал и теперь делаем вокруг него удобные сервисы. Чтобы не потеряться, почитайте этот гайд-лист для бухгалтеров.

«Красный уголок бухгалтера» или «КУБ» https://t.me/kubklerk существует со времен специальной операции Роскомнадзора в Фейсбуке. За 27 дней в канале уже 4879 подписчиков. В «КУБе» есть бот https://t.me/kubklerk_bot , который умеет принимать сообщения от подписчиков, и есть система комментариев. В канале мы публикуем важные новости от Клерка и из других источников, которые работают быстрее редакции «Клерка». Новости стараемся ужать в один абзац, если нужны подробности, даем ссылки. В последнее время этот канал стал источником для новостей нашей редакции. Очень важный и полезный канал. Подписывайтесь незамедлительно.

Бух.Джоб — вакансии для бухгалтеров (https://t.me/buhjob). В этом канале мы бесплатно размещаем вакансии от компаний. Для того чтобы опубликовать вакансию заполните форму: Опубликовать вакансию.

Бух.Хантер — резюме бухгалтеров. (https://t.me/buhhunter). Бесплатный сервис для размещения поиска работы бухгалтерам. Здесь бухгалтеры самостоятельно размещают свои резюме.

«Бухучет и налоги» (https://t.me/klerkonline) Канал для автоматического репоста всех материалов вышедших на «Клерке». На канал подписано около 14 тысяч подписчиков. Вчера мне предложили купить канал за 15 тысяч долларов, я не продаю. Во-первых, валютные операции запретили, а во-вторых, своих подписчиков не продаем.

Клерк.Форум (https://t.me/clubklerk) Бот, который подписывает вас на все новые сообщения форума для бухгалтеров.

Чат бухгалтеров (https://t.me/klerkforum). Чат в котором состоит 3600 бухгалтеров и все сообщения идут одной лентой. Сообщений очень много, что-либо пропустить невозможно. Попробуйте, может быть вам это понравится.

Как получать в Телеграме уведомления с «Клерка»

Важно! Если вы зарегистрированный пользователь «Клерка», то в Телеграме можно получать уведомления о новых подписчиках вашего блога, новых комментариях в нем, лайках и на сайте и на форуме.

Кроме того, уведомления можно получать когда появляются комментарии в темах на которые вы подписаны или оставили свой комментарий.

Как это сделать прочтите этот пост: https://www.klerk.ru/tribune/tot/526672/

Всех обнимаю!

P.S. Пока писал этот пост, в «Кубе» стало 4897 подписчиков. Очень сильно хочу 5000. Помогите мне, подпишитесь: https://t.me/kubklerk