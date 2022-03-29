Что делать или в какой стране можно иностранцу открыть расчетный счет

Мы изолированы. Российский бизнес не имеет возможности пользоваться иностранными сервисами, потому что не может их оплатить. Нет продуктов Apple, Adobe, Google, нет, нет, нет...

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Из привычных продуктов, от которых сейчас сложно отказаться это:

  1. Корпоративный Google Cloud Platform
  2. Продукты Adobe: Фотошоп, Дримвивер
  3. Figma

Сервисы, которые мы потеряли:

  1. Google Adsense
  2. Facebook (прощай наше «Красный уголок бухгалтера» на 23000 участников)

Чтобы развивать компанию и продукты хочется иметь возможность пользоваться продуктами победившими в естественном отборе, а не...иными.

Вопрос, кто виноват - не задаю, но, собственно, что делать?

Вижу предложение об открытии расчетных счетов в банках Казахстана и Узбекистана. Есть предложения о релокации части бизнеса в Грузию или Армению.

Кто как решал эту проблему или думает решать? Делитесь кейсами.

Или терпеливо ждем импортозамещения?

ToT
ToT