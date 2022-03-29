Что делать или в какой стране можно иностранцу открыть расчетный счет

Из привычных продуктов, от которых сейчас сложно отказаться это:

Корпоративный Google Cloud Platform Продукты Adobe: Фотошоп, Дримвивер Figma

Сервисы, которые мы потеряли:

Google Adsense Facebook (прощай наше «Красный уголок бухгалтера» на 23000 участников)

Чтобы развивать компанию и продукты хочется иметь возможность пользоваться продуктами победившими в естественном отборе, а не...иными.

Вопрос, кто виноват - не задаю, но, собственно, что делать?

Вижу предложение об открытии расчетных счетов в банках Казахстана и Узбекистана. Есть предложения о релокации части бизнеса в Грузию или Армению.

Кто как решал эту проблему или думает решать? Делитесь кейсами.

Или терпеливо ждем импортозамещения?