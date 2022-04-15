На «Клерке» выложили актуальные тексты кодексов РФ и причем здесь физлица, НДС и шпаргалки для бухгалтеров

Наконец-то, мы смогли на Клерке переосмыслить справочные разделы и стали выкладывать тексты кодексов прям на «Клерке».

На данный момент доступны пять кодексов Российской Федерации.

Теперь в работе задача как сделать так чтобы, все новости и статьи содержали гиперссылки на на статьи конкретного кодекса.

Мы специально открыли статьи из платного раздела «Разборы», для того чтобы посмотреть как выглядят статьи с правильно оформленными ссылками на законы.

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