На «Клерке» выложили актуальные тексты кодексов РФ и причем здесь физлица, НДС и шпаргалки для бухгалтеров

Наконец-то, мы смогли на Клерке переосмыслить справочные разделы и стали выкладывать тексты кодексов прям на «Клерке».
На данный момент доступны пять кодексов Российской Федерации.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ)
Теперь в работе задача как сделать так чтобы, все новости и статьи содержали гиперссылки на на статьи конкретного кодекса.
Мы специально открыли статьи из платного раздела «Разборы», для того чтобы посмотреть как выглядят статьи с правильно оформленными ссылками на законы.
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Раздел «Разборы» — это эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас. Стоит 1990 рублей.
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