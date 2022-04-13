В каком случае с физлица могут взыскать НДС + шпаргалка по договору аренды

Об этом напомнил Минфин в письме от 29.03.2022 № 03-07-11/25327. Разберемся в причинах и последствиях.

Ситуация Владелец коммерческой недвижимости сдает её в аренду организациям, не будучи зарегистрирован как ИП. За него НДФЛ платят налоговые агенты и он полностью уверен что государству ничего не должен — ни налогов, ни отчетности. И тут вдруг ему налоговики предъявляют претензии на неуплату НДС. Как же так?

Причина Согласно пункту 1 статьи 143 НК налогоплательщиками НДС признаются организации и индивидуальные предприниматели. Физлица, не ИП, могут быть плательщиками НДС только в случае перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза (в некоторых случаях). Однако согласно пункту 1 статьи 11 НК, физлица, ведущие предпринимательскую деятельность без образования юрлица, но не зарегистрировавшиеся и в качестве ИП в нарушение требований закона, при исполнении обязанностей, возложенных на них НК, не вправе ссылаться на то, что они не являются ИП. Похожая норма есть и в Гражданском кодексе, в пункте 4 статьи 23: «Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в нарушение требований гражданского законодательства, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем»

Мотивировка налоговиков Еще в 2004 году ФНС (Письмо от 13.05.2004 № 03-1-08/1191/15@), ссылаясь на нормы законодательства, пришла к заключению: при наличии доказательств того, что деятельность физлица (в частности, предоставление в аренду имущества вне зависимости от количества объектов, находящихся в собственности у этого физлица) содержит признаки предпринимательской деятельности, лицо приобретает качество ИП, а оказанные им услуги признаются объектом обложения НДС. Однако, по мнению ФНС, признаки предпринимательской деятельности носят оценочный характер, поэтому квалифицировать в соответствии с ними деятельность физлица по сдаче в аренду его собственного имущества возможно только при наличии полной и всесторонней информации обо всех обстоятельствах его деятельности. Такая информация может быть получена инспектором в ходе проведения мероприятий налогового контроля. При выявлении объективных признаков предпринимательской деятельности в сдаче в аренду собственного имущества налогоплательщика инспекция вправе будет пересчитать налоговые обязательства. На что ссылаются налоговики? Об этом можно узнать из судебных решений. Прежде всего, систематичность деятельности по сдаче в аренду с целью извлечения прибыли и устойчивость связей с контрагентами. Цели и основания приобретения гражданином недвижимого имущества в собственность. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом — это один из видов предпринимательской деятельности. Если недвижимости, например, была унаследована и сдавалась в аренду временно, то есть шанс от претензий отбиться. Предназначение нежилых помещений, вид разрешенного использования земельных участков, на которых они расположены, не связаны с использованием имущества в личных, семейных, домашних нуждах. Отсутствие прибыли не исключает возможности оценки деятельности в качестве предпринимательской, поскольку извлечение прибыли является целью такой деятельности, а не ее обязательным результатом.

Как «вычисляют» арендодателей

Последствия

Что делать?

А что с квартирами?