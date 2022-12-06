Пряный ноябрь

Начало нового месяца! Значит нас ждем увлекательная встреча всей компании. На этих встречах мы подводим итоги прошлого месяца в подразделениях и объявляем планы.

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Пряный ноябрь
Фото Егор Акриев / Клерк

Сегодня в офисе собралось 52 сотрудника компании. Удаленно подключились ребята из редакции, маркетинга и удаленные отделы продаж. Встреча шла три часа и для того чтобы нам продуктивно закончить встречу нам понадобился перерыв.

Удаленные отделы стали сознательно формировать два месяца назад.  Сейчас в них работают 12 менеджеров по продажам и самое главное они выполнили свой ноябрьский план!

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Я посчитал. На декабрьской встрече в офисе собралось 52 человека.

Встречу начали HRы. Теперь их у нас трое. Главная новость: Кажется у нас формируется HR-департамент. А еще сработала реферальная продажа для всех сотрудников: приведи друга в отдела продаж и получи 2500 рублей. По этой программе работает три новых сотрудников.

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HR-департамент «Клерка»

Еще одна прикольная инфографика от HR

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81 сотрудник
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Набрали 22 человека за 3 дня. Сила

Слово отделам продаж.

ЦОК № 1. Яков

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Перевыполнение плана 109%
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Татьяна сделал 175% и рассказала как ей это удалось

ЦОК № 2. Вика

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Вика и ее команда

ЦОК № 4 Сергей

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30 лет, двое детей

Отдел «Бизнес» Активные продажи. Настя

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У Насти просто космические результаты
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Несмотря на давление отдел «Бизнес. Активные» выполнил план на...
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158%!!!
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Звезда отдела - Женя

Бизнес. Отдел сопровождения. Егор

В ноябре резко усилили Отдел сопровождения. В отделе появилось три человека, а Егор перешел на позицию руководителя. Отдел не выполнил план, но я уверен, что именно в этом отделе счастье клиентов, а значит и наше. 

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Егор рассказывает почему отдел не сделал план
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Грустный Егор удивился почему он такой грустный на фото

Не помещаемся в офисе. Это нестрашно, ремонтируем третью очередь офиса. Скоро запустим.

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Пока эта часть выглядит вот так

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Утепляем крышу третьей очереди офиса

После выступления Егора сделали перерыв. Ну и я тоже сделаю.

ToT
ToT
founder в Клерк

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