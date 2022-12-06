Пряный ноябрь

Сегодня в офисе собралось 52 сотрудника компании. Удаленно подключились ребята из редакции, маркетинга и удаленные отделы продаж. Встреча шла три часа и для того чтобы нам продуктивно закончить встречу нам понадобился перерыв.
Удаленные отделы стали сознательно формировать два месяца назад. Сейчас в них работают 12 менеджеров по продажам и самое главное они выполнили свой ноябрьский план!
Встречу начали HRы. Теперь их у нас трое. Главная новость: Кажется у нас формируется HR-департамент. А еще сработала реферальная продажа для всех сотрудников: приведи друга в отдела продаж и получи 2500 рублей. По этой программе работает три новых сотрудников.
Еще одна прикольная инфографика от HR
Слово отделам продаж.
ЦОК № 1. Яков
ЦОК № 2. Вика
ЦОК № 4 Сергей
Отдел «Бизнес» Активные продажи. Настя
Бизнес. Отдел сопровождения. Егор
В ноябре резко усилили Отдел сопровождения. В отделе появилось три человека, а Егор перешел на позицию руководителя. Отдел не выполнил план, но я уверен, что именно в этом отделе счастье клиентов, а значит и наше.
Не помещаемся в офисе. Это нестрашно, ремонтируем третью очередь офиса. Скоро запустим.
Пока эта часть выглядит вот так
После выступления Егора сделали перерыв. Ну и я тоже сделаю.