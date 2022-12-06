Пряный ноябрь

Сегодня в офисе собралось 52 сотрудника компании. Удаленно подключились ребята из редакции, маркетинга и удаленные отделы продаж. Встреча шла три часа и для того чтобы нам продуктивно закончить встречу нам понадобился перерыв.

Удаленные отделы стали сознательно формировать два месяца назад. Сейчас в них работают 12 менеджеров по продажам и самое главное они выполнили свой ноябрьский план!

Я посчитал. На декабрьской встрече в офисе собралось 52 человека.

Встречу начали HRы. Теперь их у нас трое. Главная новость: Кажется у нас формируется HR-департамент. А еще сработала реферальная продажа для всех сотрудников: приведи друга в отдела продаж и получи 2500 рублей. По этой программе работает три новых сотрудников.

HR-департамент «Клерка»

Еще одна прикольная инфографика от HR

81 сотрудник

Набрали 22 человека за 3 дня. Сила

Слово отделам продаж.

ЦОК № 1. Яков

Перевыполнение плана 109%

Татьяна сделал 175% и рассказала как ей это удалось

ЦОК № 2. Вика

Вика и ее команда

ЦОК № 4 Сергей

30 лет, двое детей

Отдел «Бизнес» Активные продажи. Настя

У Насти просто космические результаты

Несмотря на давление отдел «Бизнес. Активные» выполнил план на...

158%!!!

Звезда отдела - Женя

Бизнес. Отдел сопровождения. Егор

В ноябре резко усилили Отдел сопровождения. В отделе появилось три человека, а Егор перешел на позицию руководителя. Отдел не выполнил план, но я уверен, что именно в этом отделе счастье клиентов, а значит и наше.

Егор рассказывает почему отдел не сделал план

Грустный Егор удивился почему он такой грустный на фото

Не помещаемся в офисе. Это нестрашно, ремонтируем третью очередь офиса. Скоро запустим.

Пока эта часть выглядит вот так

Утепляем крышу третьей очереди офиса

После выступления Егора сделали перерыв. Ну и я тоже сделаю.