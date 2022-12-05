Дизайн офиса отдела «Бизнес». Третий этап ремонта офиса «Клерка». Уфф...

Справочная информация для тех, кто читает про офис «Клерка» впервые.
Офис «Клерка» находится в Краснодаре и занимает 500 квадратных метров в центре города. В офисе работает более 50 смелых и красивых человек. Офис, команда и пространство вокруг очень сильно меняется и развивается прямо сейчас.
Мы закончили первую очередь ремонта в марте 2021 года, а ноябре 2022 вторую очередь. Приступаем к третьей.
В новом пространстве находится офиса отдела b2b продаж, бухгалтерия, офис Кублога, актовый зал и большой лофт для менеджеров b2c продаж. Два туалета, кладовка, небольшая кухня и большой шкаф для одежды. Пятиметровые потолки позволяют сделать над туалетами второй этаж.
Всего 260 кв. метров плюс помещение на втором этаже.
Вот проект:
Сразу при входе из других помещений
Это помещение для митапов. Актовый зал. Здесь может быть установлен теннисный стол.
Прям вы видите две двери из металла. Левая ведет в офис отдела b2b продаж, справа бухгалтерия.
Второй этаж над туалетами
Это вид с другой стороны на прекрасное окно
Лестница на второй этаж. Внизу туалет
Сейчас это часть выглядит вот так:
Рабочие места
Рабочие места
Сейчас эта часть выглядит вот так:
Кабинет для подразделения «Бизнес»
В отделе «Бизнес» уже 10 человек. Он состоит из двух разделов: активные продажи и отдел сопровождения. Есть ощущения, что отдел будет расти. В этом офисе самое красивое и огромной окно.
Вот так оно выглядит сейчас:
А вот так будет:
Через металлическую стенку виднеется переговорка.
Не знаю сколько нервных клеток мне это будет стоить, но не люблю останавливаться. Хочется доделать.
Как вам? Жду мнений в комментариях.
Ремонт офиса идет с декабря 2020 года и про этот ремонт я написал бесконечное количество мателиалов. Попробую их собрать:
Первая очередь:
- Заканчиваем ремонт офиса для Клерка в Краснодаре
- Зеленый, черный, оранжевый и миллиард рублей. Клерк сделал себе новый офис
- И еще немного про офис Клерка
- Журнал IN HOME: Офис компании «Клерк.ру» с панорамным видом. Дизайнер Анастасия Черемисина
- Как сделать чтобы в офисе не было проводов под ногами
Вторая очередь:
- Дизайн нового пространства офиса Клерка. Колл-центр
- Чистые работы и все новости из офиса «Клерка»
- Стелим полы и собираем мебель, офигеваем от новостей
- Учет строительства в бухгалтерии Клерка за третий квартал 2022
- Заканчиваю ремонт в офисе и ищу виллу в Турции. Или нет
- MVP ремонта уже на продакшене. Смотрим, что получилось
- Крутой кабинет для CTO
- «Здесь на ты». Прокаченный офис «Клерка» и новый аудиоподкаст про его команду