Дизайн офиса отдела «Бизнес». Третий этап ремонта офиса «Клерка». Уфф...

Справочная информация для тех, кто читает про офис «Клерка» впервые.

Офис «Клерка» находится в Краснодаре и занимает 500 квадратных метров в центре города. В офисе работает более 50 смелых и красивых человек. Офис, команда и пространство вокруг очень сильно меняется и развивается прямо сейчас.

Мы закончили первую очередь ремонта в марте 2021 года, а ноябре 2022 вторую очередь. Приступаем к третьей.

В новом пространстве находится офиса отдела b2b продаж, бухгалтерия, офис Кублога, актовый зал и большой лофт для менеджеров b2c продаж. Два туалета, кладовка, небольшая кухня и большой шкаф для одежды. Пятиметровые потолки позволяют сделать над туалетами второй этаж.

Всего 260 кв. метров плюс помещение на втором этаже.

Вот проект:

Сразу при входе из других помещений

Это помещение для митапов. Актовый зал. Здесь может быть установлен теннисный стол.

Прям вы видите две двери из металла. Левая ведет в офис отдела b2b продаж, справа бухгалтерия.

Второй этаж над туалетами

Это вид с другой стороны на прекрасное окно

Лестница на второй этаж. Внизу туалет

Сейчас это часть выглядит вот так:

Рабочие места

Рабочие места

Сейчас эта часть выглядит вот так:

Кабинет для подразделения «Бизнес»

В отделе «Бизнес» уже 10 человек. Он состоит из двух разделов: активные продажи и отдел сопровождения. Есть ощущения, что отдел будет расти. В этом офисе самое красивое и огромной окно.

Вот так оно выглядит сейчас:

А вот так будет:

Через металлическую стенку виднеется переговорка.

Не знаю сколько нервных клеток мне это будет стоить, но не люблю останавливаться. Хочется доделать.

Как вам? Жду мнений в комментариях.

Ремонт офиса идет с декабря 2020 года и про этот ремонт я написал бесконечное количество мателиалов. Попробую их собрать:

Первая очередь:

Вторая очередь: