Дизайн офиса отдела «Бизнес». Третий этап ремонта офиса «Клерка». Уфф...

Мы закончили первую и вторую части краснодарского офиса «Клерка» и приступаем к третьей. Представляю дизайн проект от Анастасии Черемсиной

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Дизайн офиса отдела «Бизнес». Третий этап ремонта офиса «Клерка». Уфф...
Иллюстрация Борис Мальцев / Клерк

Справочная информация для тех, кто читает про офис «Клерка» впервые.

Офис «Клерка» находится в Краснодаре и занимает 500 квадратных метров в центре города. В офисе работает более 50 смелых и красивых человек. Офис, команда и пространство вокруг очень сильно меняется и развивается прямо сейчас.

Мы закончили первую очередь ремонта в марте 2021 года, а ноябре 2022 вторую очередь. Приступаем к третьей.

В новом пространстве находится офиса отдела b2b продаж, бухгалтерия, офис Кублога, актовый зал и большой лофт для менеджеров b2c продаж. Два туалета, кладовка, небольшая кухня и большой шкаф для одежды. Пятиметровые потолки позволяют сделать над туалетами второй этаж.

Всего 260 кв. метров плюс помещение на втором этаже.

Вот проект:

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Сразу при входе из других помещений

Это помещение для митапов. Актовый зал. Здесь может быть установлен теннисный стол.

Прям вы видите две двери из металла. Левая ведет в офис отдела b2b продаж, справа бухгалтерия.

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Второй этаж над туалетами

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Это вид с другой стороны на прекрасное окно

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Лестница на второй этаж. Внизу туалет

Сейчас это часть выглядит вот так:

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Рабочие места

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Рабочие места

Сейчас эта часть выглядит вот так:

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Кабинет для подразделения «Бизнес»

В отделе «Бизнес» уже 10 человек. Он состоит из двух разделов: активные продажи и отдел сопровождения. Есть ощущения, что отдел будет расти. В этом офисе самое красивое и огромной окно.

Вот так оно выглядит сейчас:

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А вот так будет:

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Через металлическую стенку виднеется переговорка.

Не знаю сколько нервных клеток мне это будет стоить, но не люблю останавливаться. Хочется доделать.

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Как вам? Жду мнений в комментариях.

Ремонт офиса идет с декабря 2020 года и про этот ремонт я написал бесконечное количество мателиалов. Попробую их собрать:

Первая очередь:

  1. Заканчиваем ремонт офиса для Клерка в Краснодаре
  2. Зеленый, черный, оранжевый и миллиард рублей. Клерк сделал себе новый офис
  3. И еще немного про офис Клерка
  4. Журнал IN HOMEОфис компании «Клерк.ру» с панорамным видом. Дизайнер Анастасия Черемисина
  5. Как сделать чтобы в офисе не было проводов под ногами

Вторая очередь:

  1. Дизайн нового пространства офиса Клерка. Колл-центр
  2. Чистые работы и все новости из офиса «Клерка»
  3. Стелим полы и собираем мебель, офигеваем от новостей
  4. Учет строительства в бухгалтерии Клерка за третий квартал 2022
  5. Заканчиваю ремонт в офисе и ищу виллу в Турции. Или нет
  6. MVP ремонта уже на продакшене. Смотрим, что получилось
  7. Крутой кабинет для CTO
  8. «Здесь на ты». Прокаченный офис «Клерка» и новый аудиоподкаст про его команду
ToT
ToT
founder в Клерк

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