Всем Клеркоблогерам: Добавлена возможность упоминания пользователя в материале. Барселона

События за последнюю неделю

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Всем Клеркоблогерам: Добавлена возможность упоминания пользователя в материале. Барселона

Mentions

Чтобы сделать упоминание, в редакторе необходимо ввести символ "@" и никнейм пользователя (или его часть), после выбрать в выпадающем списке нужный вариант.

Если Вы упомянули пользователя, при первой публикации поста ему придёт уведомление в профиль, на почту и в telegram (если такие уведомления настроены). Функционал создан прекрасными разработчиками: Игорь Киселёв и Александр Кальченко.

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Барселона

А я уехал в командировку в Барселону. Если вдруг кого-то забыл предупредить, извините. Но я на связи, пишите!

Если раньше дорога в Барселону занимала три часа, то сейчас двое суток. Маршрут: Краснодар – Минеральные Воды – Стамбул–Барселона.

В Барселоне тепло, спокойно и невозможно красиво.

Искупительный храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) – работу над которым начал Антонио Гауди в 1883 году. Sagrada Familia возводится уже более 130 лет, и строительство ведется по сей день.

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Фото Бориса Мальцева / Клерк
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Фото Бориса Мальцева / Клерк
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Фото Бориса Мальцева / Клерк

Последний Бухтуб

Не пропустите последний в этом году выпуск Бухтуба. Праздничный, новогодний, бухгалтерский.

Сила редакции «Клерка»

Редакция Клерка сходила на прямой эфир с главой Минцифры Максутом Шадаевым и задала вопрос об ограничении выезда за рубеж некоторым IT-специалистам. Читайте, что об этом думает министр https://www.klerk.ru/buh/news/561076/

Всем хорошей недели! Не утоните в салате Оливье!

Мнение «ToT» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
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ToT
founder в Клерк

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Интернет и IT

Надо запретить выезд из страны некоторым IT-специалистам, считают в Госдуме. Минцифры это не поддержит, заявил Шадаев Клерку

Член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме Никита Куликов предложил ограничить выезд за рубеж некоторым IT-специалистам. Он считает их стратегическим резервом России. Редакция Клерка сходила на прямой эфир с главой Минцифры Максутом Шадаевым и спросила, что об этом думает министр.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Бухгалтеры

Бухгалтерские елки 2023, или Как клерки встречают Новый Год

Пора создавать новогоднее настроение, ставить елки, украшать офисы и дома гирляндами, а потом делать фото и присылать их нам! «Клерк», как самый настоящий Дед Мороз, раздаст подарки за самые интересные и креативные бухгалтерские елочки. Читайте в посте подробные правила.

Бухгалтерские елки 2023, или Как клерки встречают Новый Год

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Интервью

Звезда корпорации, а не винтик бездушной машины: бизнес-история Александра Лихтмана

Продолжаем говорить о бизнесе, финансах и управлении с партнёрами сервиса «Финансист». В этот раз делимся историей Александра Лихтмана, основателя коммуникационного агентства ITCOMMS. Рассказываем, как в агентстве внедрили систему самоуправления, почему важно развивать личные бренды сотрудников и как выйти на новый рынок.

Звезда корпорации, а не винтик бездушной машины: бизнес-история Александра Лихтмана
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