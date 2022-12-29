Всем Клеркоблогерам: Добавлена возможность упоминания пользователя в материале. Барселона

Mentions

Чтобы сделать упоминание, в редакторе необходимо ввести символ "@" и никнейм пользователя (или его часть), после выбрать в выпадающем списке нужный вариант.

Если Вы упомянули пользователя, при первой публикации поста ему придёт уведомление в профиль, на почту и в telegram (если такие уведомления настроены). Функционал создан прекрасными разработчиками: Игорь Киселёв и Александр Кальченко.

Барселона

А я уехал в командировку в Барселону. Если вдруг кого-то забыл предупредить, извините. Но я на связи, пишите!

Если раньше дорога в Барселону занимала три часа, то сейчас двое суток. Маршрут: Краснодар – Минеральные Воды – Стамбул–Барселона.

В Барселоне тепло, спокойно и невозможно красиво.

Искупительный храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) – работу над которым начал Антонио Гауди в 1883 году. Sagrada Familia возводится уже более 130 лет, и строительство ведется по сей день.

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Последний Бухтуб

Не пропустите последний в этом году выпуск Бухтуба. Праздничный, новогодний, бухгалтерский.

Сила редакции «Клерка»

Редакция Клерка сходила на прямой эфир с главой Минцифры Максутом Шадаевым и задала вопрос об ограничении выезда за рубеж некоторым IT-специалистам. Читайте, что об этом думает министр https://www.klerk.ru/buh/news/561076/

Всем хорошей недели! Не утоните в салате Оливье!