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Надо запретить выезд из страны некоторым IT-специалистам, считают в Госдуме. Минцифры это не поддержит, заявил Шадаев Клерку

Член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме Никита Куликов предложил ограничить выезд за рубеж некоторым IT-специалистам. Он считает их стратегическим резервом России. Редакция Клерка сходила на прямой эфир с главой Минцифры Максутом Шадаевым и спросила, что об этом думает министр.

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– Мы наоборот хотим сказать: ребят, кто уехал, возвращайтесь, спокойно работайте или продолжайте работать, находясь там, на российские компании, такая тоже опция есть. Много обсуждается, чтобы это экономически было не так интересно, но мы при этом за то, чтобы жестких ограничений не вводить, тем более на выезд за границу. Мы это не поддержим, – объяснил Максут Шадаев позицию министерства. И добавил: про инициативу Никиты Куликова он пока не слышал, но вопросов по релокации приходит масса, как и разных инициатив.

Между тем, как пишет ФБА «Экономика сегодня», член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме РФ Никита Куликов по поводу массового отъезда айтишников зарубеж сказал так:

«Если IT-специалисты являются стратегическим кадровым резервом страны, то стоит рассмотреть для них возможность ограничений на выезд, как у сотрудников органов власти. Данная идея не была поднята на широкое обсуждение, но если мы хотим помешать отъезду кого-то страны, то это возможно только такими методами».

В Минцифры же убеждены: тревожная ситуация стабилизируется со временем и многие из уехавших сами начнут возвращаться. Для этого и нужно создавать все условия.

 

 

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Надо запретить выезд из страны некоторым IT-специалистам, считают в Госдуме. Минцифры это не поддержит, заявил Шадаев Клерку

Член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме Никита Куликов предложил ограничить выезд за рубеж некоторым IT-специалистам. Он считает их стратегическим резервом России. Редакция Клерка сходила на прямой эфир с главой Минцифры Максутом Шадаевым и спросила, что об этом думает министр.

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