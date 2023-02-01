«Царский» кирпич

Для усиления стены решили пойти самым красивым путем и приобрести не простой кирпич, а с историей. Стоимость такого кирпича на рынуе 35 рублей за штуку. Нам понадобилось 700 штук. Продавцы кирпича нашлись в запрещенной сети.

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«Царский» кирпич

А другие эксперты из фб нашли производителя этого кирпича. Это:

Изготовитель – завод И.С. Леванидова (впоследствии А.А.Леванидова), Ростов-на-Дону, Россия, середина XIX в. Леванидов Иван Степанович, купец, г. Ростов на Дону. (Вся Донская область и Северный Кавказ на 1902 г., 1905 г., 1908 г., 1911 г.)

Леванидовъ Иван Степанович, купец. Завод основан в 1871 г. В советский период на его месте работал Второй Кирпичный завод, а во времена передела собственности благополучно приватизированный и получивший название ООО «Аристотель» (ул. Курская, 18).

Подробнее вот тут: https://brick-library.ru/kirpich-s-klejmom-l-2/

Ну что же, теперь нам со Иван Степановичем будет веселее.

Новым кирпичем планируем усилить эту стену офиса:

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Справочная информация для тех, кто читает про офис «Клерка» впервые.

Офис «Клерка» находится в Краснодаре и занимает 500 квадратных метров в центре города. В офисе работает более 50 смелых и красивых человек. Офис, команда и пространство вокруг очень сильно меняется и развивается прямо сейчас. Мы закончили первую очередь ремонта в марте 2021 года, в ноябре 2022 вторую очередь. Теперь третья очередь, которую планируем закончить в марте.

Еще из сложных задач, которая теперь предстоит – это собрать мебель.

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В частности, шкаф в котором должна быть серверная, шкаф для стульев актового зала (тут про него подробнее), большая антресоль … встроенный телевизор.

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Всем привет!

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