Зал для митапов для команды «Клерка»

До 3 февраля компания увеличится на 62 человека. Мы пришли к тому, что нам нужно место для встреч. Поэтому решили изменить проект.

Дизайн-проект Анастасии Черемсиной

Дизайн-проект Анастасии Черемсиной

Сейчас это выглядит вот так. На фотографии выглядит страшновато, но обратите внимание как мы продвинулись

Фото Бориса Мальцева / Клерк

А еще раньше вот так

Фото Бориса Мальцева / Клерк

А это второй этаж. Там будет столовая

Дизайн-проект Анастасии Черемсиной

Дизайн-проект Анастасии Черемсиной

Напоминаю, для тех кто не читал предыдущие серии. В офисе:

Первая версия дизайн-проекта офиса «Клерка» от Анастасии Черемсиной вы можете посмотреть по этой ссылке. Интервью с Анастасией можно прочитать на Кублоге по этой ссылке.

Справочная информация для тех, кто читает про офис «Клерка» впервые. Офис «Клерка» находится в Краснодаре и занимает 500 квадратных метров в центре города. В офисе работает более 50 смелых и красивых человек. Офис, команда и пространство вокруг очень сильно меняется и развивается прямо сейчас. Мы закончили первую очередь ремонта в марте 2021 года, а ноябре 2022 вторую очередь. Приступаем к третьей.

Ну и еще несколько фоток текущего состояния ремонта:

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Фото Бориса Мальцева / Клерк

Обещают закончить 1 марта. Очень сильно ждем.