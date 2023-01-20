Зал для митапов для команды «Клерка»

Давно не открывал нашу душу нашей аудитории. А наша душа «Клерка» состоит из металла, бронированного стекла и бетона. Ну еще из кирпичей, розеток и плиточной затирки.

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Зал для митапов для команды «Клерка»
Дизайн-проект Анастасии Черемсиной

До 3 февраля компания увеличится на 62 человека. Мы пришли к тому, что нам нужно место для встреч. Поэтому решили изменить проект.

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Дизайн-проект Анастасии Черемсиной
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Дизайн-проект Анастасии Черемсиной

Сейчас это выглядит вот так. На фотографии выглядит страшновато, но обратите внимание как мы продвинулись

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Фото Бориса Мальцева / Клерк

А еще раньше вот так

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Фото Бориса Мальцева / Клерк

А это второй этаж. Там будет столовая

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Дизайн-проект Анастасии Черемсиной
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Дизайн-проект Анастасии Черемсиной

Напоминаю, для тех кто не читал предыдущие серии. В офисе:

Первая версия дизайн-проекта офиса «Клерка» от Анастасии Черемсиной вы можете посмотреть по этой ссылке. Интервью с Анастасией можно прочитать на Кублоге  по этой ссылке.

Справочная информация для тех, кто читает про офис «Клерка» впервые.

Офис «Клерка» находится в Краснодаре и занимает 500 квадратных метров в центре города. В офисе работает более 50 смелых и красивых человек. Офис, команда и пространство вокруг очень сильно меняется и развивается прямо сейчас. Мы закончили первую очередь ремонта в марте 2021 года, а ноябре 2022 вторую очередь. Приступаем к третьей.

Ну и еще несколько фоток текущего состояния ремонта:

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Фото Бориса Мальцева / Клерк
image.png
Фото Бориса Мальцева / Клерк
image.png
Фото Бориса Мальцева / Клерк
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Фото Бориса Мальцева / Клерк
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Фото Бориса Мальцева / Клерк

Обещают закончить 1 марта. Очень сильно ждем.

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Зал для митапов для команды «Клерка»

Давно не открывал нашу душу нашей аудитории. А наша душа «Клерка» состоит из металла, бронированного стекла и бетона. Ну еще из кирпичей, розеток и плиточной затирки.

Зал для митапов для команды «Клерка»

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