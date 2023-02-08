Теперь в своем блоге можно красиво оформить гиперссылку

После того как вставляете гиперссылку в своем ютном бложике на «Клерке» теперь автоматически генерируется превью. И его можно редактировать

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Например вот так теперь выглядит гиперссылка на тему в форуме:

📌 Клерк.Консультации: правила использования сервиса

Приветствуем всех пользователей Клерк.Консультации! Этот пост расскажет, какие вопросы и как вы сможете задавать, кто и когда вам на них ответит и что делать, если нужен любой род помощи по использованию сервиса. Как задать вопрос Заходите на страницу Клерк.Консультации - Клерк.Сообщество, нажимаете в верхней части экрана есть кнопка “Создать тему”. Появляется окно для ввода вопроса. В верхней строке вбиваете тему вопроса. Например, если хотите уточнить, как заполнить третий раздел декла...

www.club.klerk.ru

Вот так выглядит гиперссылка на другом сайте

Как я «обучил» ChatGPT русскому мату — Личный опыт на vc.ru

Да, это странный заголовок. Но я не нашёл лучшего и более корректного способа рассказать о том, что я попробовал сделать.

www.vc.ru

А вот так на статью на Клерке:

«Ночной бухгалтер». Как только систему с ЕНС отладят, бухгалтеров можно будет увольнять. Так считают в ФНС

«Клерк» взял анонимное интервью у начальницы отдела одного из региональных УФНС. Наше интервью длилось, конечно, не четыре часа, но от этого разозлило бухгалтеров не меньше.

www.klerk.ru

Самое интересное, что любой текст в автоматически созданном превью можно отредактировать

Отредактировал текст. Как только систему с ЕНС отладят, бухгалтеров можно будет увольнять

И этот текст я отредактировал «Клерк» взял анонимное интервью у начальницы отдела одного из региональных УФНС. Наше интервью длилось, конечно, не четыре часа, но от этого разозлило бухгалтеров не меньше.

www.klerk.ru

Пишите и редактируйте, а мы будем читать и кликать! )

Мнение «ToT» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
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ToT
ToT
founder в Клерк

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Карьера бухгалтера

Пять топовых вакансий для бухгалтера с зарплатой от 100 тысяч рублей

Согласно исследованию SuperJob, каждый четвертый россиянин не любит свою работу. Но есть и другая статистика – больше половины людей с зарплатой от 80 тыс. руб. ходят в офис с удовольствием. Мы решили помочь вам в поиске идеальной работы – прошлись по нашему телеграм-каналу Бух.Джоб и нашли 5 вакансий с интересными задачами и зарплатой от 100 тыс. руб.

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«Ночной бухгалтер». Как только систему с ЕНС отладят, бухгалтеров можно будет увольнять. Так считают в ФНС

«Клерк» взял анонимное интервью у начальницы отдела одного из региональных УФНС. Наше интервью длилось, конечно, не четыре часа, но от этого разозлило бухгалтеров не меньше.

«Ночной бухгалтер». Как только систему с ЕНС отладят, бухгалтеров можно будет увольнять. Так считают в ФНС

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Законопроекты

Студентам разрешили проходить практику у индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов

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Сроки представления уведомления об исчисленных суммах налогов: памятка от ФНС

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Онлайн-кассы

Технологии защиты фискальных данных

Закон № 54-ФЗ установил строгие требования к защите чеков, отчётов и других документов, которые формируются при использовании кассовой техники. Согласно этим правилам, операторы фискальных данных обязаны обеспечить конфиденциальность любых сведений о расчётах, проведённых с помощью онлайн-касс.

Технологии защиты фискальных данных
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Сальдо в бухгалтерии простыми словами

Новички-предприниматели, которые самостоятельно ведут бухгалтерию, часто сталкиваются с понятием «сальдо». Что оно значит и как по нему можно определить, есть ли ошибки при ведении бухгалтерии, расскажем далее.

Сальдо в бухгалтерии простыми словами
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