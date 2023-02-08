Теперь в своем блоге можно красиво оформить гиперссылку

Например вот так теперь выглядит гиперссылка на тему в форуме:
📌 Клерк.Консультации: правила использования сервиса
Приветствуем всех пользователей Клерк.Консультации! Этот пост расскажет, какие вопросы и как вы сможете задавать, кто и когда вам на них ответит и что делать, если нужен любой род помощи по использованию сервиса. Как задать вопрос Заходите на страницу Клерк.Консультации - Клерк.Сообщество, нажимаете в верхней части экрана есть кнопка “Создать тему”. Появляется окно для ввода вопроса. В верхней строке вбиваете тему вопроса. Например, если хотите уточнить, как заполнить третий раздел декла...
Вот так выглядит гиперссылка на другом сайте
Как я «обучил» ChatGPT русскому мату — Личный опыт на vc.ru
Да, это странный заголовок. Но я не нашёл лучшего и более корректного способа рассказать о том, что я попробовал сделать.
А вот так на статью на Клерке:
«Ночной бухгалтер». Как только систему с ЕНС отладят, бухгалтеров можно будет увольнять. Так считают в ФНС
«Клерк» взял анонимное интервью у начальницы отдела одного из региональных УФНС. Наше интервью длилось, конечно, не четыре часа, но от этого разозлило бухгалтеров не меньше.
Самое интересное, что любой текст в автоматически созданном превью можно отредактировать
Отредактировал текст. Как только систему с ЕНС отладят, бухгалтеров можно будет увольнять
И этот текст я отредактировал «Клерк» взял анонимное интервью у начальницы отдела одного из региональных УФНС. Наше интервью длилось, конечно, не четыре часа, но от этого разозлило бухгалтеров не меньше.
Пишите и редактируйте, а мы будем читать и кликать! )