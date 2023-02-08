Теперь в своем блоге можно красиво оформить гиперссылку

«Ночной бухгалтер». Как только систему с ЕНС отладят, бухгалтеров можно будет увольнять. Так считают в ФНС

«Клерк» взял анонимное интервью у начальницы отдела одного из региональных УФНС. Наше интервью длилось, конечно, не четыре часа, но от этого разозлило бухгалтеров не меньше.