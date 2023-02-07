Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Как только систему с ЕНС отладят, бухгалтеров можно будет увольнять. Так считают в ФНС

«Клерк» взял анонимное интервью у начальницы отдела одного из региональных УФНС. Наше интервью длилось, конечно, не четыре часа, но от этого разозлило бухгалтеров не меньше.

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«Ночной бухгалтер». Как только систему с ЕНС отладят, бухгалтеров можно будет увольнять. Так считают в ФНС
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Есть два стула...

Формат интервью нынче очень в моде, вот мы и подумали: почему бы и нам не сходить с вопросами к хорошему человеку? А хороший человек нас порадовал ответами. Правда, не всем они пришлись по душе.

Вот коротко:

  • проблемы с ЕНП – это не потому что система непродуманная, а потому что разработчики все косо сделали;
  • из-за сложностей сейчас нервничать не надо, надо просто подождать;
  • налоговики увольняться не думают, ибо через такое уже проходили;
  • а вот бухгалтеров можно будет увольнять, когда система отладится, потому что все будет легко и просто, бухгалтерам нечего будет делать.

И особенно вот это последнее (о, как удивительно!) бухгалтерам не понравилось. Ибо с высокой колокольни налоговой выходит, что бухгалтеры только налоги считают. Так что выбирайте – или возмущаться и мучиться «по-старому», или «по-новому» и увольнять бухгалтеров. Отличный выбор!

Говорят читатели

«Это не я! Это 1с так посчитал. Вижу, что налог занижен – написал разработчикам. 400 раз написал. Жду!!! Не переживайте, однажды конфигурацию обновят и я начну правильно считать налоги»

«Складывается впечатление, что общий посыл таков: намутили ЕНП чтобы извести бухгалтеров? Наверно у них ненависть к бухгалтерам из-за того, что те мешают налоговикам ободрать как липку бизнес или еще лучше обанкротить и уничтожить».

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