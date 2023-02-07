«Ночной бухгалтер». Как только систему с ЕНС отладят, бухгалтеров можно будет увольнять. Так считают в ФНС

Есть два стула...

Формат интервью нынче очень в моде, вот мы и подумали: почему бы и нам не сходить с вопросами к хорошему человеку? А хороший человек нас порадовал ответами. Правда, не всем они пришлись по душе.

Вот коротко:

проблемы с ЕНП – это не потому что система непродуманная, а потому что разработчики все косо сделали;

из-за сложностей сейчас нервничать не надо, надо просто подождать;

налоговики увольняться не думают, ибо через такое уже проходили;

а вот бухгалтеров можно будет увольнять, когда система отладится, потому что все будет легко и просто, бухгалтерам нечего будет делать.

И особенно вот это последнее (о, как удивительно!) бухгалтерам не понравилось. Ибо с высокой колокольни налоговой выходит, что бухгалтеры только налоги считают. Так что выбирайте – или возмущаться и мучиться «по-старому», или «по-новому» и увольнять бухгалтеров. Отличный выбор!

Говорят читатели «Это не я! Это 1с так посчитал. Вижу, что налог занижен – написал разработчикам. 400 раз написал. Жду!!! Не переживайте, однажды конфигурацию обновят и я начну правильно считать налоги» «Складывается впечатление, что общий посыл таков: намутили ЕНП чтобы извести бухгалтеров? Наверно у них ненависть к бухгалтерам из-за того, что те мешают налоговикам ободрать как липку бизнес или еще лучше обанкротить и уничтожить».

Дистанционка, которую мы заслужили

Новости технологий: налоговики собираются допрашивать директоров компаний дистанционно по видео. Мы по такому случаю вспомнили отличное видео:

Они опять потребовали кучу документов: что делать? Новички теряются, профессионалы закатывают глаза: налоговая может завалить бухгалтера требованиями в любой момент. Как отвечать правильно, чтобы защитить свои права и одновременно не нарушить закон? Бесплатный вебинар уже завтра, 8 февраля: все расскажем и покажем. На примерах обсудим грамотные и неграмотные ответы, покажем, когда правы вы, а когда – налоговики. Записывайтесь сейчас, мест совсем мало. Регистрация

Штрафы, штрафы, штрафы

За отчетность в СФР с ошибками или просрочками будут штрафовать, уже даже готовят бланки для этого.

Изобретательное

Неунывающие российские банки активно распродают клиентам платежные стикеры. Не так давно это уже сделали Тинькофф, МКБ, МТС-Банк и Альфа. Теперь на очереди Сбер: первую партию стикеров в банке разобрали за 3,5 часа.

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