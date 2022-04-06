В России предлагают отмечать день взятия Парижа

Рассматривается предложение по установлению нового дня воинской славы (Законопроект № 97659-8)

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, Б.Р.Пайкин, Д.А.Свищев, Б.А.Чернышов; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин

Содержание предложения

Согласно законопроекту устанавливается новый день воинской славы – 31 марта - День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что из-за недостаточного внимания к событиям 1812 года, Отечественная война в сознании многих россиян воспринимается лишь как одна из многочисленных войн, которые вела Россия на протяжении всего имперского периода.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Без цитаты дяди Мити нельзя

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