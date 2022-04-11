Налоговые новости за март 2022

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере

1. Одобренные налоговые законопроекты в марте

Введение «адских» санкций потребовало от законодателя принятия оперативных мер для снижения негативных последствий в экономике. В этой связи особенностью мартовского законотворчества стало то, что поступившие законопроекты принимались в кратчайшие сроки в этом же месяце. Эта особенность проявилась и в налоговом законодательстве.

Первым антикризисный налоговый законопроект фактически продублировал те меры, которые использовались для преодоления негативных последствий в экономике из-за коронавируса, то есть речь идет о переносе сроков, связанных с налоговым контролем, уплатой налогов и т.д. (Законопроект № 80713-8 – Закон № 52-ФЗ). Однако было очевидно, что таких мер явно недостаточно.

Более существенные антикризисные поправки содержались в Законопроект № 84984-8 (Закон № 67-ФЗ), в частности они предполагают следующее:

· Временный отказ от повышения пеней по долгосрочной недоимке

· Нулевая ставка по НДС для услуг туриндустрии, гостиниц

· Расширение возможностей ускоренного возмещения НДС

· Освобождение от НДФЛ процентов по вкладам, начисленным за 2021, 2022 года

· Изменения порядка учета по налогу на прибыль расходов, связанных с долговыми обязательствами

· Предоставление в 2022 году возможности перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей по фактической прибыли

· Увеличение стоимости машин, которые облагаются повышенным транспортным налогом

· и др.

К антикризисным также можно отнести поправки, направленные на повышение инвестиционной активности. Речь идет об отмене НДС при реализации драгоценных металлов физическим лицам (Законопроект № 80334-8 – Закон № 47-ФЗ) и улучшение условий для резидентов специальных административных районов (Законопроект № 84923-8 – Закон № 66-ФЗ).

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2. Околоналоговые законопроекты

Достаточно много инициатив в марте было связано с уголовной ответственностью за налоговые преступления. Так, было предложено вернуться к прежнему порядку возбуждения дел, отмененному в 2014 году, когда основанием для начала уголовного преследования служили материалы, полученные от налоговых органов (Законопроект № 80928-8 – Закон № 51-ФЗ).

Законопроектом № 89802-8 предлагается установить новые составы для привлечения к уголовной ответственности за налоговое мошенничество и фальсификацию налоговой отчетности. Правда, быстрого одобрения этих предложений точно ждать не стоит.

Следует упомянуть и о начале 4 этапа амнистии капиталов (Законопроект № 80716-8 – Закон № 48-ФЗ), который продлится с 14 марта 2022 по 28 февраля 2023. Особенностью нового этапа является то, что на момент подачи специальной декларации финансовые активы должны быть переведены в российские кредитные организации (для наличных средств перевод может быть осуществлен в течение 30 дней после подачи), а транспортные средства зарегистрированы в российских реестрах.

А вот уголовной амнистии по экономическим преступлениям (в том числе налоговым), которую предложили провести депутаты вряд ли стоит ждать (постановления № 88312-8, 88350-8). Также не имеет особых перспективы предложение по отмене платы за проезд большегрузов (Законопроект № 87463-8).

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3. Другие налоговые инициативы

Среди других законодательных инициатив можно отметить предложение Правительства РФ по упрощению процесса подтверждения нулевой ставки при экспорте путем расширения электронного документооборота (Законопроект № 90752-8).

Что касается иных налоговых законопроектов в марте, то они либо бесперспективны, либо носят технический характер:

· Исключение упоминания конституционных судов субъектов – Законопроект № 92162-8

· Освобождение от госпошлины граждан ДНР и ЛНР – Законопроект № 93500-8

· Уплата НДФЛ органами ФСС – Законопроект № 92540-8

· Увеличение необлагаемой суммы мат.помощи, подарков – Законопроект № 82329-8

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