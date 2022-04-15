В Госдуму внесли поправки о предоставлении военнослужащим-инвалидам жилье вне очереди

Рассматривается предложение о жилищных правах военнослужащих и сотрудников внутренних дел, получивших увечья на службе (Законопроект № 101383-8)

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями Справедливой России

Депутаты Государственной Думы Г.П.Хованская, С.М.Миронов; Сенатор Российской Федерации О.Н.Епифанова

Содержание поправок

Согласно законопроекту право на предоставление жилого помещения по договору социального найма вне очереди имеют инвалиды I и II групп, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, иного повреждения здоровья или заболевания, полученных в связи с выполнением обязанностей военной службы или службы в органах внутренних дел, либо вследствие полученного в период прохождения военной службы заболевания.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что федеральные законы не предусматривают предоставления на безвозмездной основе жилых помещений с учетом права на дополнительную площадь военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел (включая уволенных со службы), получившим увечье и утратившим здоровье в связи с исполнением служебных обязанностей.

Материалы к законопроекту

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