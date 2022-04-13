Уголовная ответственность за выполнение западных санкций

Рассматривается предложение об установлении уголовного наказания за исполнение западных санкций (Законопроект № 102053-8)

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Сенаторы Российской Федерации А.А.Турчак, Н.А.Журавлев, А.А.Клишас, В.В.Полетаев, И.В.Рукавишникова, А.Г.Шейкин; Депутаты Государственной Думы П.В.Крашенинников, И.А.Панькина, В.И.Пискарев, М.А.Топилин, Д.Ф.Вяткин, В.А.Васильев

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому деяние, совершенное в целях исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против Российской Федерации, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Материалы к законопроекту

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