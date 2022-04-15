Многодетным семьям могут в первоочередном порядке предоставить жилье

Рассматривается новый порядок предоставления жилья семьям с детьми (Законопроект № 101186-8)
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от КПРФ
Депутаты Государственной Думы Н.В.Коломейцев, А.В.Куринный, Н.А.Останина, Н.И.Осадчий, С.И.Казанков, К.К.Тайсаев, О.Н.Алимова, А.В.Корниенко, Н.Н.Иванов, В.Ф.Рашкин
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в первоочередном порядке жилые помещения по договорам социального найма предоставляются многодетным семьям.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что указанная мера позволит существенно помочь многодетным семьям в решении базового жилищного вопроса, а также может стать дополнительным стимулом для семей с одним или двумя детьми стать многодетной семьей.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Материалы по жилищным правам
В Госдуму внесли поправки о предоставлении военнослужащим-инвалидам жилье вне очереди - ссылка