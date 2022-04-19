ТОП-10 налоговых споров по налогу на прибыль за 2021

Рассматриваются наиболее интересные позиции Верховного Суда по налогу на прибыль

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1. Определение от 26 ноября 2021 г. № 305-ЭС21-21731 (с. Тютин Д.В., Газпромнефть-Омский) –

Делая вывод об отсутствии у налогового органа установленной законом обязанности самостоятельно рассчитать размер амортизационной премии по спорным объектам, включить ее в состав расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль, суды исходили из того, что право на амортизационную премию имеет характер льготы, которая, в свою очередь, имеет заявительный характер.

2. Определение от 29 октября 2021 г. № 305-ЭС21-19846 (с. Тютин Д.В., Почта России) –

Полагая, что доходы от авторских прав и лицензий, получаемых в качестве возмещения за использование или предоставление права использования любого авторского права, освобождаются от налогов в договаривающемся государстве, в котором они возникают, общество не перечисляло в бюджет налог на прибыль организаций с вышеуказанных сумм, оплаченных в адрес иностранной компании.

Суды пришли к выводу, что переданное по контракту лицензионное программное обеспечение, предоставляет право использования промышленного оборудования. Формулируя указанный вывод, суды учли, что оборудование без соответствующего программного обеспечения работать не может, как и спорное программное обеспечение без промышленного оборудования отдельной ценности не имеет. Промышленное (сортировочное) оборудование и право его использования неразрывно связаны между собой и являются единым целым.

3. Определение от 30 сентября 2021 г. № 307-ЭС21-13032 (с. Завьялова Т.В., Архангельский фанерный завод) –

Учитывая специфику производственной деятельности общества, суды признали, что спорные ремонтные работы, связанные с поддержанием оборудования и основных средств в работоспособном состоянии, отнесены к основному производству, входят в состав материальных затрат и используются при формировании себестоимости продукции, а потому согласились с выводом налогового органа о том, что включение данных затрат в состав косвенных расходов не соответствует требованиям статьи 318 НК РФ.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

4. Определение от 29 июля 2021 г. № 302-ЭС21-11699 (с. Антонова М.К., Энергосоюз) +

Суды отметили, что выплата дивидендов недвижимым имуществом не образует иной объект налогообложения, кроме дохода, следовательно, не является реализацией имущества или товара и не подлежит включению в налоговую базу по налогу на прибыль. Такие выплаты являются доходом участника общества и образуют объект налогообложения по налогу на доходы физических лиц.

5. Определение от 19 июля 2021 г. № 305-ЭС21-11116 (с. Завьялова Т.В., Россети Тюмень) –

Суды установили, что налогоплательщик в результате изменения амортизационной группы по объектам основных средств "Воздушные линии электропередачи" с десятой на шестую и седьмую амортизационные группы уменьшил срок их полезного использования, что привело к увеличению сумм начисленной амортизации и увеличению расходов. Общество произвело перерасчет налоговой базы посредством представления уточненных налоговых деклараций за 2014 год (корректировка N 4), за 2015 год (корректировка N 3), за 2016 год (корректировка N 2), представленных в налоговый орган в период проведения в отношении него выездной налоговой проверки.

Суды пришли к выводу о том, что подход общества к перерасчету только части периода начисления амортизации является неверным и не соответствует положениям налогового законодательства. Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, суды отметили, что в создавшейся ситуации у налогоплательщика отсутствует возможность корректного списания стоимости амортизированного имущества с учетом изменения амортизационной группы, а потому пришли к выводу о том, что у налогоплательщика сохраняется право на начисление амортизации по спорным объектам основных средств в соответствии с ранее применявшимся порядком, соответствовавшим их отнесению к десятой амортизационной группе со сроком полезного использования 30 лет и более.

6. Определение от 12 марта 2021 г. № 305-ЭС21-713 (с. Антонова М.К., Чукотская горно-геологическая компания) –

Судебные инстанции поддержали вывод налогового органа о том, что общество выплатило дивиденды компании Kupol Ventures Limited (Нидерланды), признанной промежуточным звеном, которая отвечает признакам "технической" компании, действующей в интересах Kinross Gold Corporation (Канада), а фактическим распорядителем дивидендов общества является Kinross Gold Corporation (Канада). При этом суды указали, что деятельность Kupol Ventures Limited (Нидерланды) ограничивается рамками взаимодействия с другими компаниями группы Kinross; в состав директоров компании Kupol Ventures Limited (Нидерланды) входят представители компании Kinross Gold Corporation (Канада); лица, фактически участвовавшие в очередных и внеочередных собраниях акционеров компании Kupol Ventures Limited (Нидерланды) являются представителями компании Kinross Gold Corporation (Канада); предпринимательская и инвестиционная деятельность Kupol Ventures Limited (Нидерланды) не является самостоятельной и полностью осуществляется в интересах компании Kinross Gold Corporation (Канада) посредством выдачи заемных средств в адрес других компаний группы Kinross на осуществление их деятельности; инвестиционная деятельность Kupol Ventures Limited (Нидерланды) в 2014 - 2015 годах сведена к операциям по переводу денежных средств, полученных в рамках предоставления займов от подконтрольных напрямую Kinross Gold Corporation (Канада) компаний другим компаниям группы Kinross и перечислению полученных дивидендов от общества на счета также входящей в группу Kinross компании, цели перевода которых совпадают с целями и программой компании Kinross Gold Corporation (Канада) в тот же период; риски перечисленных инвестиций несла на себе компания Kinross Gold Corporation (Канада); сотрудники компании занимают либо занимали аналогичные должности в других компаниях группы Kinross.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021

7. Определение от 25 февраля 2021 г. № 303-ЭС20-24016 (с. Павлова Н.В., Статус) –

Разницу между фиксированной ценой контракта на день открытия форварда и ценой контракта на день его закрытия, суды посчитали, что рассматриваемые договоры являются расчетными, фактически предусматривающими игру (пари) с курсом доллара и мировой биржевой ценой золота. Поскольку согласно статье 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации требования юридических лиц, связанные с организацией игр и пари, не подлежат судебной защите, суды пришли к выводу о том, что доходы либо расходы общества, полученные в результате исполнения указанных сделок, не подлежат учету для целей налогообложения прибыли.

8. Определение от 1 февраля 2021 г. № 309-ЭС20-16872 (с. Иваненко Ю.Г., Завьялова Т.В., Тютин Д.В., Промышленная группа "Метран") +

Презумпция экономической неоправданности затрат налогоплательщика на улучшение чужого имущества при отсутствии компенсации их стоимости со стороны собственника носит опровержимый характер и не исключает права налогоплательщика доказывать экономическую обоснованность произведенных им капитальных вложений в полном объеме применительно к обстоятельствам конкретного дела.

9. Определение от 15 января 2021 г. № 305-ЭС20-16100 (с. Иваненко Ю.Г., Антонова М.К., Завьялова Т.В., Де Лаге Ланден Лизинг) +

Вопреки позиции налогового органа, занятой при рассмотрении настоящего дела и поддержанной судами, само по себе получение лизинговой компанией иных доходов помимо лизинговых платежей, не означает, что одновременно налогоплательщиком велась иная экономическая деятельность, а соответствующие доходы - являются результатом ее ведения. В равной мере для лизинговых компаний не исключается возможность получения внереализационных доходов (например, дивидендов, договорных неустоек и штрафов, процентов по банковским депозитам, курсовых разниц), которые по смыслу статьи 250 НК РФ возникают при ведении экономической деятельности любого хозяйствующего субъекта, но, как правило, не образуют самостоятельного вида экономической деятельности.

10. Определение от 13 января 2021 г. № 310-ЭС20-19492 (с. Завьялова Т.В., Гильдия строителей) –

Суды согласились с выводом налогового органа о том, что в отношении внереализационных доходов в виде подлежащих уплате на основании судебного акта денежных средств в целях налогообложения прибыли датой их получения либо моментом выявления данных доходов следует считать дату вступления в законную силу судебного акта.

Налоговые споры за 2021

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