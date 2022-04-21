Монополия на сахар, защита ипотечников, повышение пенсий в обзоре финансовых прав граждан

Рассматриваются законодательные инициативы, направленные на защиту имущественного положения граждан

Запрет на выселение должника из ипотечной квартиры – Законопроект № 80490-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому взыскание на предмет залога не может быть обращено в течение двух лет с момента вступления в силу решения суда, в случае если предметом залога является единственное жилье залогодателя. В Пояснительной записке указывается, что выселение из ипотечной квартиры является сегодня довольно частым явлением. При этом не имеет значения, является ли это жилье единственным для заемщика и членов его семьи, также не учитываются интересы незащищенных слоев населения, то есть неважно, прописаны ли в залоговой квартире несовершеннолетние дети, инвалиды, пенсионеры – данный объект недвижимости при наличии неисполненных долговых обязательств будет изъят и реализован с публичных торгов по продаже недвижимого имущества.

Запрет на повышение ставок по ипотеке – Законопроект № 80508-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в случае, если договором предусмотрена переменная процентная ставка, то она может изменяться исключительно в сторону понижения. В Пояснительной записке указывается, что законопроект связан с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц.

Защита граждан и компаний от санкций – Законопроект № 80712-8 (подробнее)

В Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на противодействие санкциям и защите граждан РФ от их негативного воздействия. Предлагаются следующие мероприятия:

• Отказ от проверок малого бизнеса до 31.12.2022

• Право Правительства установить доплату к пенсии выше размера, предусмотренного законом

• Право Правительства на дополнительную индексацию пенсий

• Право Правительства принимать решение о дополнительном увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента в соответствующем финансовом году.

• Правительство Российской Федерации вправе принимать решение об индексации (дополнительном увеличении) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

• Возможность введения ограничений на вывоз медицинских изделий

• И др.

Запрет на передачу задолженности коллекторам – Законопроект № 81152-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в договоре потребительского кредита (займа) не могут содержаться условия об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа). В Пояснительной записке указывается, что принятие настоящего законопроекта будет способствовать обеспечению защиты прав и законных интересов граждан, оформивших договор потребительского кредита (займа), поскольку с ними не будут взаимодействовать коллекторские организации.

Монополия на сахар – Законопроект № 89647-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому с 1 июня 2022 года вводится государственная монополия на производство и оборот сахара. С 1 июня 2022 года производство и оборот сахара осуществляется исключительно организациями, имеющими соответствующую лицензию, с которыми государство в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти заключило договор на производство и оборот сахара согласно законодательству о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В Пояснительной записке указывается, что принятие настоящего Федерального закона позволит упорядочить процесс использования сахара при производстве продукции, устранить негативные последствия потребления сахара, изготовленного из некачественного сырья и, самое главное, обеспечить наполнение государственного бюджета быстрыми и гарантированными доходами, что, в свою очередь, сократит зависимость бюджета России от нефтегазовых доходов.

Выход из ВТО – Законопроект № 91393-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается денонсировать Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г., подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 года. В Пояснительной записке указывается, что это необходимо для защиты национальных интересов Российской Федерации, необходимости проведения протекционистской политики, в качестве ответных мер на санкционное давление и в качестве самозащиты.

Другие законодательные инициативы

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