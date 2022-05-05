Возврат налогов участником схемы, пересмотр дела по Письму ФНС и другие налоговые споры в марте 2022

Рассматриваются наиболее интересные выводы Верховного Суда по налоговым вопросам
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Акты Судебной коллегии по экономическим спорам:
- Возврат налогов участником налоговой схемы (Определения от 23 марта 2022 г. № 307-ЭС21-17713, 307-ЭС21-17087)
Отказные определения судей Верховного Суда
- Пересмотр дела на основании Письма ФНС от 10.03.2021 по ст. 54.1 НК РФ (Определение от 21 марта 2022 г. № 305-ЭС19-27774)
- Учета расходов на сырье, приобретенное у однодневок (Определение от 23 марта 2022 г. № 306-ЭС22-1981)
- Квалификация имущества в качестве движимого или недвижимого (Определение от 24 марта 2022 г. № 301-ЭС22-1757)
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