Налоговые льготы по негосударственным пенсиям, возврат индексации в обзоре пенсионных прав

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права пенсионеров

Пенсионный обзор за апрель 2022

Освобождение от НДФЛ пенсий, выплачиваемых по договорам, заключенным близкими родственниками – Законопроект № 101376-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому пенсионные выплаты по договорам, заключенным физическими лицами с имеющими соответствующую лицензию российскими негосударственными пенсионными фондами в пользу членов семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (далее - СК РФ) (супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей - инвалидов, находящихся под опекой (попечительством). В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время при определении налоговой базы для взимания налога на доходы физических лиц не учитываются только суммы пенсионных выплат, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным непосредственно физическими лицам.

Возврат индексации пенсий работающим пенсионерам – Законопроект № 109524-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому с 1 июля 2022 года предлагается выплачивать такой же размер пенсии, какой они бы получали, если бы относились к категории неработающих пенсионеров. В Пояснительной записке указывается, что отмена индексации пенсий работающих пенсионеров состоялась 01.01.2016 г. В связи с этим эта часть пенсионеров получает неполный размер пенсии уже седьмой год. За шесть лет, с 2016 г. по 2022 г., индексация страховой пенсии неработающих пенсионеров составила 50,3%. Следовательно, при том же порядке индексации ежемесячная пенсия работающих пенсионеров увеличилась бы в среднем на 6189 рублей.

Изменение расчета индивидуального пенсионного коэффициента для работающих пенсионеров – Законопроект № 109561-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, который предполагает отмену максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) при перерасчете страховой пенсии для работающих пенсионеров и переход к исчислению ИПК при ежегодном перерасчете пенсий работающим пенсионерам в общем порядке. В Пояснительной записке указывается, что существующий порядок дискриминирует работодателя (страховщика), создавая избыточную налоговую нагрузку, не обеспечивая при этом эквивалентный размер пенсионного обеспечения. В результате и у работодателя, и у работника формируются антистимулы к легализации заработной платы.

Сохранение повышенной пенсии по старости и инвалидности при переезде из села – Законопроект № 114060-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому при выезде граждан на новое место жительства за пределы сельской местности либо при изменении статуса сельского поселения, в котором проживают граждане, в связи с наделением его статусом городского поселения указанным лицам устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. В Пояснительной записке указывается, что лицам, проработавшим в сельском хозяйстве более 30 лет, проживавшим в сельской местности и выехавшим на новое место жительства до 1 января 2022 года повышение фиксированной платы не назначается. Лишаются повышения указанной фиксированной выплаты также лица, проработавшие более 30 лет в сельском хозяйстве, не менявшие место жительства, однако в результате изменения границ муниципальных образований их населенные пункты изменили свой статус и исключены из населенных пунктов, относящихся к сельской местности.

Другие обзоры

Обзор прав инвалидов за апрель 2022 - ссылка

Обзор прав военнослужащих за апрель 2022 - ссылка

Обзор налоговых новостей за апрель 2022