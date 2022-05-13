Жилищные и налоговые льготы для многодетных, льготы для детей-инвалидов в обзоре семейного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права детей и родителей

Права детей и родителей за апрель 2022

Предоставление жилья многодетным семьям – Законопроект № 101186-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в первоочередном порядке жилые помещения по договорам социального найма предоставляются многодетным семьям. В Пояснительной записке указывается, что указанная мера позволит существенно помочь многодетным семьям в решении базового жилищного вопроса, а также может стать дополнительным стимулом для семей с одним или двумя детьми стать многодетной семьей.

Бесплатное питание для 5-9 классов – Законопроект № 101438-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому бесплатное обеспечения горячим питанием распространяется на обучающихся по образовательным программам основного общего образования, т.е. с 5 по 9 классы. В Пояснительной записке указывается, что обеспечение горячим питанием в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, является мероприятием, направленным на реализацию права обучающихся на получение пищевой продукции, обеспечивающей физиологические потребности детского организма в пищевых веществах, и вкладом в формирование культуры здорового питания обучающихся.

Право на повторную сдачу ЕГЭ – Законопроект № 114984-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому обучающиеся вправе пройти повторную государственную итоговую аттестацию в течение одного месяца в резервный срок дополнительного периода к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету. В Пояснительной записке указывается, что согласно последним социологическим опросам, 20% из тех, кто не одобряет, что в школах сдают единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ), выделяют в качестве основной причины то, что ЕГЭ — это «слишком большая нагрузка на детей, они испытывают стресс». 13% среди тех, кто не одобряет проведение ЕГЭ в школах, заявили, что «результаты ЕГЭ недостаточно отражают знания школьников, в них много случайного».

Выплата остатка материнского капитала – Законопроект № 102484-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому остатки материнского капитала, не превышающие 25 тыс. рублей, будут выплачиваться без каких-либо условий. В Пояснительной записке указывается, что Размер сумм (часто до 25 тыс. рублей), остающихся на счетах, затрудняет их использование на установленные законодательством направления расходования материнского (семейного) капитала, например, на улучшение жилищных условий. Таким образом, все указанные средства, фактически, изъяты из оборота, не работают на укрепление экономики и увеличение благосостояния населения.

Отмена образовательных услуг в школе – Законопроект № 105337-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается внести изменения в Закон об образовании, направленные на исключение термина «государственная и муниципальная услуга в сфере образования» из статей, регулирующих вопросы финансирования образования (статьи 2, 36, 88 и 99 Федерального закона). В Пояснительной записке указывается, что государство не вправе отказать в предоставлении общего образования, что уже само по себе не позволяет рассматривать сферу общего образования как «услугу» в понимании правоотношений, возникающих в рамках гражданского законодательства.

Выплата одиноким матерям и отцам в связи с рождением ребенка – Законопроект № 111958-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, предусмотренная настоящим Федеральным законом, осуществляется в отношении гражданина, имеющего право на её получение, являющегося единственным родителем (одинокой матерью или одиноким отцом), в размере двукратного прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что проект федерального закона направлен на существенное изменение демографической ситуации в нашей стране, на перелом её негативных тенденций, имеющихся в настоящий момент. В частности, согласно информации Росстата РФ, естественный прирост населения в Российской Федерации до 2035 года при лучшем прогнозе составит 349 тысяч человек в год, а в худшем случае ожидается убыль 856 тысяч человек ежегодно.

Освобождение от налога на имущество многодетных родителей – Законопроект № 115341-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому освобождаются от обложения налогом на имущество родители в семьях, отнесенных законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» к многодетным и нуждающимся в дополнительной социальной поддержке

Преимущества детей-инвалидов, детей военнослужащих при поступлении в ПТУ – Законопроект № 103837-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому осуществляется предоставление преимущественного права зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях отдельным категориям лиц (сиротам, детям-инвалидам, чернобыльцам, военнослужащим и т.д.). В Пояснительной записке указывается, что Предоставление преимущественного права зачисления в образовательные организации на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования для отдельных категорий лиц при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях будет способствовать поддержке социально уязвимых категорий лиц, существенно увеличивая возможность их трудоустройства после освоения образовательной программы.

Бесплатный выбор мест в самолете для инвалидов и детей – Законопроект № 108256-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому лица с детьми и лица с ограничениями жизнедеятельности, а также сопровождающий их пассажир имеют право бесплатного выбора свободных мест (за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов) при едином бронировании авиаперелета посредством автоматизированных информационных систем. В Пояснительной записке указывается, что данный законопроект позволит исключить саму возможность возникновения ситуации, при которой пассажиры с детьми или люди с ограничениями возможности здоровья полетят раздельно.

Освобождение от НДФЛ пенсий, выплачиваемых по договорам, заключенным близкими родственниками – Законопроект № 101376-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому пенсионные выплаты по договорам, заключенным физическими лицами с имеющими соответствующую лицензию российскими негосударственными пенсионными фондами в пользу членов семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (далее - СК РФ) (супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей - инвалидов, находящихся под опекой (попечительством). В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время при определении налоговой базы для взимания налога на доходы физических лиц не учитываются только суммы пенсионных выплат, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным непосредственно физическими лицам.

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