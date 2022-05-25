Российское движение детей «Большая перемена» или Пионерия 2.0

Рассматривается предложение по учреждению всероссийского движения Большая перемена (Законопроект № 126384-8)

Авторы инициативы

Законопроект подготовлен представителями партий Единой России, КПРФ, ЛДПР, Новые люди, Справедливая Россия

Депутаты Государственной Думы А.П.Метелев, О.М.Казакова, О.В.Тимофеева, Н.А.Останина, А.Ю.Кузнецова, Б.А.Чернышов, В.А.Даванков, Я.В.Лантратова, М.А.Гулин, Н.П.Бурляев, В.П.Исаков; Сенаторы Российской Федерации Л.С.Гумерова, Л.Н.Глебова, Г.Н.Карелова

Содержание инициативы

Законопроект направлен на создание движения «Большая перемена».

Одной из целей движения является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры, а также развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями.

Участниками Движения смогут стать все дети с 6 лет, организацию воспитания и досуга которых буду осуществлять взрослые-наставники.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит выстроить единую политику воспитания детей и молодежи в образовательных организациях, объединениях, движениях, сообществах и клубах, консолидировать и усилить поддержку, оказываемую детям и молодежи, повысить их общественную вовлеченность, выстроить непрерывную траекторию развития их на основе ценностей российского общества.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по правам детей

Обзор семейного права за апрель 2022 - ссылка