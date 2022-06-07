Право на получение в аренду сельских земель без торгов

Рассматривается предложение по упрощению аренды гражданами сельских земель (Законопроект № 135588-8)
Инициатор поправок
Законопроект подготовлен Правительством РФ
Содержание поправок
Согласно законопроекту гражданин или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе однократно получить в аренду без проведения торгов земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, находящийся в государственной или муниципальной собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. При этом не допускается изменение целевого назначения земельного участка и его передача третьему лицу.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что изменения упростят доступ граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств к земельным ресурсам, а также позволят решить проблему, связанную с невозможностью конкуренции крестьянских (фермерских) хозяйств, представляющих собой преимущественно семейные хозяйства, с крупными сельскохозяйственными организациями в рамках существующих процедур предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предусмотренных земельным законодательством Российской Федерации.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Материалы по финансовым правам граждан
Обзор финансового права за апрель 2022 - ссылка