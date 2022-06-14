В Госдуме предложили отозвать признание независимости Литвы

Рассматривается предложение об отмене признания независимости Литовской республики

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Рассматривается предложение об отмене признания независимости Литовской республики (Законопроект № 139560-8)

Автор предложения

Законопроект подготовлен Депутатом Государственной Думы Е.А.Федоровым (Единая Россия)

Содержание предложения

Согласно законопроекту предлагается отменить Постановление Государственного Совета СССР от 6 сентября 1991 года № ГС-1 «О признании независимости Литовской Республики».

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что Постановление Государственного Совета СССР № ГС-1 является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей 70, 71, 73, 75, 173, пунктов 1 и 2 статьи 127.3 Конституции СССР. Также, был нарушен Закон СССР от 03.04.1990 № 1409-1 «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», т.к. в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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