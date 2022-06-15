Обзор разъяснений Минфина по налогам за март 2022

Рассматриваются наиболее интересные позиции Минфина по налоговым вопросам

Примечание: В обзор входят письма, попавшие в правовые базы за указанный месяц

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 14 марта 2022 г. № 03-07-11/18542

Перечень операций, не признаваемых объектом налогообложения и освобождаемых от налогообложения налогом на добавленную стоимость, предусмотрен пунктом 2 статьи 146 и статьей 149 НК РФ. Поскольку операции по безвозмездной передаче подарочного сертификата, являющегося документом, удостоверяющим право его держателя приобрести у лица, выпустившего сертификат, товары, работы, услуги на сумму, равную номинальной стоимости этого сертификата, в указанных перечнях не поименованы, организации, осуществляющей безвозмездную передачу третьим лицам подарочных сертификатов, ранее приобретенных у лица, выпустившего данные сертификаты, следует исчислять налог на добавленную стоимость при такой передаче.

Письмо от 10 марта 2022 г. № 03-07-11/17425

При реализации указанных подарочных карт (сертификатов) налоговую базу по налогу на добавленную стоимость следует определять в соответствии с пунктом 2 статьи 153 Кодекса, согласно которому налоговая база определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученных им в денежной и (или) натуральной форме, включая оплату ценными бумагами.

Письмо от 7 марта 2022 г. № 03-07-12/19129

При получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих непрерывных долгосрочных поставок товаров (оказания услуг), которые в течение месяца не отгружались (не оказывались), выставление счета-фактуры возможно не реже одного раза в месяц и не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Если в течение календарного месяца в счет полученной оплаты (частичной оплаты) осуществлялись частичные отгрузки товаров (услуг), то выставление счета-фактуры возможно на сумму оплаты, в счет которой по итогам месяца товары (услуги) не отгружались (не оказывались).

Учитывая изложенное, вышеуказанный вопрос законодательного регулирования не требует.

Письмо от 15 марта 2022 г. № 03-07-14/19096

Услуги газоснабжения, оказываемые газоснабжающими организациями, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке. Если граждане (население) приобретают услуги газоснабжения непосредственно у газоснабжающих организаций, являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, то соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включается в цены (тарифы) таких услуг.

Письмо от 31 марта 2022 г. № 03-07-08/26487

В связи с этим при экспорте товаров, по которым выявлены потери при транспортировке, нулевая ставка налога на добавленную стоимость применяется в отношении стоимости товаров, фактически вывезенных с территории Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта, в количестве, отраженном в таможенной декларации.

Что касается услуг, связанных с транспортировкой экспортируемых товаров, то по таким услугам нулевая ставка налога на добавленную стоимость применяется в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 164 НК РФ, при представлении в налоговые органы соответствующих документов, установленных статьей 165 НК РФ. При этом применение нулевой ставки в зависимости от наличия или отсутствия потерь товаров в процессе транспортировки нормами Кодекса не предусмотрено.

Комментарий к налоговым спорам за март 2022

Письмо от 24 марта 2022 г. № 03-07-11/23207

Ставка НДС в размере 0 процентов применяется при реализации авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, то есть составных частей воздушного судна, при условии представления в налоговые органы документов, поименованных в пункте 15.2 статьи 165 НК РФ. В связи с этим в отношении специальной технологической оснастки для изготовления элементов интерьера для самолетов нулевая ставка НДС не применяется и реализация данной оснастки производится по ставке НДС в размере 20 процентов на основании пункта 3 статьи 164 НК РФ.

Письмо от 24 марта 2022 г. № 03-07-05/23323

Услуги по банковскому сопровождению (расширенному банковскому сопровождению) контрактов, оказываемые банком в целях реализации требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в порядке, установленном Правилами, могут быть отнесены к банковским операциям, освобождаемым от налогообложения налогом на добавленную стоимость на основании подпункта 3 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

Письмо от 18 марта 2022 г. № 03-07-08/20844

Применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость в отношении услуг по морской буксировке, оказываемых российской организацией, от пункта отправления, находящегося в исключительной зоне Российской Федерации, до морского порта Российской Федерации нормами НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 23 марта 2022 г. № 03-07-11/22793

Плата концедента по концессионному соглашению за эксплуатацию объекта концессионного соглашения, выплачиваемая концессионеру, подлежит налогообложению у концессионера. При этом суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные концессионеру при приобретении товаров (работ, услуг) в процессе эксплуатации объектов концессионного соглашения, принимаются к вычету в общеустановленном порядке.

Плата концедента по концессионному соглашению, направленная на возмещение расходов концессионера на создание (реконструкцию) объектов концессионного соглашения, в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включается на основании данной нормы статьи 162 НК РФ.

Краткий обзор налоговых новостей за май 2022

Налог на прибыль

Письмо от 4 марта 2022 г. № 03-07-11/15694

Что касается объектов основных средств, являющихся объектами недвижимости, которые не реализуются, а подлежат использованию при осуществлении хозяйственной деятельности должником, признанным в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельным (банкротом), то налог на добавленную стоимость, ранее правомерно принятый к вычету по таким объектам недвижимости, подлежит восстановлению в порядке, установленном статьей 171.1 НК РФ.

Письмо от 5 марта 2022 г. № 03-03-06/1/16235

Расходы налогоплательщика в виде суммы агентского вознаграждения в случае, если указанный налогоплательщик заключает договор с агентом об организации санаторно-курортного лечения работников организации и их детей, не учитываются в составе расходов на оплату труда при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 14 марта 2022 г. № 03-03-06/2/18457

При наличии вступившего в силу судебного решения о взыскании задолженности ликвидированного должника с физических лиц в порядке привлечения их к субсидиарной ответственности такая задолженность не может считаться безнадежной, поскольку, по нашему мнению, в данном случае происходит перевод задолженности юридического лица в задолженность физических лиц перед налогоплательщиком. Если судебный акт о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц вступил в силу после списания задолженности, то на основании подпункта 4 пункта 4 статьи 271 НК РФ суммы возмещения убытков (ущерба) отражаются в составе внереализационных доходов налогоплательщика на дату вступления в законную силу решения суда, если иное не предусмотрено подпунктом 15 указанного пункта статьи 271 НК РФ.

Письмо от 16 марта 2022 г. № 03-08-05/19776

Деятельность австрийской компании по договору выполнения и оказания услуг по созданию окрасочного производства автомобилей, заключенному с российской организацией, будет приводить к образованию постоянного представительства на территории Российской Федерации при выполнении условий, установленных статьей 5 Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Австрийской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 13.04.2000 и статьей 306 НК РФ.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2021

Письмо от 14 марта 2022 г. № 03-03-06/1/18445

Расходы, связанные с ликвидацией табачной продукции, не подлежащей реализации в соответствии с Федеральным законом N 15-ФЗ, могут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ при условии, что данные расходы произведены в рамках предпринимательской деятельности и документально подтверждены надлежащим образом.

Письмо от 16 марта 2022 г. № 03-15-06/19733

Стоимость питания может быть учтена при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, в случае если действующим законодательством предусмотрено специальное питание для отдельных категорий работников. Также стоимость питания может учитываться в составе расходов на оплату труда, в случае если бесплатное или льготное питание предусмотрено трудовым и (или) коллективным договорами и, соответственно, является частью системы оплаты труда работников, при условии, что, как и в случае иных начислений по оплате труда, налогоплательщиком выполняются обязательства по выявлению конкретной величины доходов каждого работника (с начислением налога на доходы физических лиц).

В иных случаях расходы налогоплательщика в виде стоимости питания, предоставляемого работникам, не учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 18 марта 2022 г. № 03-03-06/1/21079

В том случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность организации по утилизации оборудования, расходы на его утилизацию уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль организаций на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ, при условии, что данные расходы экономически обоснованны, а также при условии надлежащего документального подтверждения процедур, предусмотренных законодательством для такой утилизации.

Письмо от 30 марта 2022 г. № 03-03-06/1/25865

В случае если в 2021 году организация осуществляла деятельность в области информационных технологий, но не имела документа о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, такая организация не имеет права применять пониженные ставки по налогу на прибыль организаций к прибыли, полученной в 2021 году.

Письмо от 29 марта 2022 г. № 03-03-06/1/25309

В случае если налогоплательщик имеет несколько обособленных подразделений на территории одного субъекта Российской Федерации, распределение прибыли по каждому из этих подразделений может не производиться. При этом следует учесть, что прибыль по обособленному подразделению, участвующему в реализации специального инвестиционного проекта, отдельно не формируется, поскольку налоговая база по налогу на прибыль определяется в целом по организации.

Письмо от 31 марта 2022 г. № 03-03-06/1/26413

При погашении векселя, полученного налогоплательщиком в качестве взноса в уставный капитал, налоговая база определяется в порядке, установленном пунктами 2 и 3 статьи 280 НК РФ. При этом при определении налоговой базы по налогу на прибыль организация вправе учесть в составе расходов стоимость указанного векселя, определенную в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 277 НК РФ.

Письмо от 11 марта 2022 г. № 03-03-06/1/17893

Из буквального прочтения подпункта 7 пункта 1 статьи 263 НК РФ следует, что в состав расходов для целей налогообложения прибыли включаются расходы налогоплательщика по договорам добровольного страхования имущества (объектов гражданских прав), если такое имущество (объекты гражданских прав) используется им при осуществлении деятельности, направленной на получение дохода. Кроме того, такие расходы по общему правилу должны удовлетворять требованиям статьи 252 НК РФ.

Письмо от 18 марта 2022 г. № 03-03-06/1/21139

В силу приведенной нормы НК РФ рыночная стоимость вносимых в уставный капитал иностранным учредителем имущественных прав должна быть подтверждена оценкой независимого оценщика, действующего в соответствии с законодательством иностранного государства, резидентом которого является учредитель.

Письмо от 28 марта 2022 г. № 03-03-06/1/24632

В целях налогообложения прибыли основанием для отражения процентного (купонного) дохода в составе внереализационных доходов налогоплательщика являются условия действующего долгового обязательства, которыми установлены доходность и срок действия такого долгового обязательства. Налогоплательщик обязан отразить в налоговом учете сумму соответствующего процентного дохода вне зависимости от фактического поступления денежных средств на расчетный счет.

Комментарий к налоговым событиям за май 2022

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 4 марта 2022 г. № 03-04-06/16052

Сам по себе факт передачи имущества в закрытый паевой инвестиционный фонд в целях получения инвестиционных паев не приводит к возникновению дохода, подлежащего налогообложению.

Доход в виде материальной выгоды от приобретения в Российской Федерации инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда относится к доходу от источников в Российской Федерации и подлежит налогообложению в общем порядке.

Письмо от 9 марта 2022 г. № 03-04-05/16975

При определении основной налоговой базы в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, налогоплательщик вправе уменьшить сумму подлежащих налогообложению доходов, в частности, на сумму социального налогового вычета, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 НК РФ.

Письмо от 10 марта 2022 г. № 03-04-05/17219

В случае продажи в одном налоговом периоде нескольких объектов недвижимого имущества, перечисленных в абзаце втором подпункта 1 пункта 2 статьи 220 НК РФ, налогоплательщик имеет право уменьшить сумму дохода, полученного от продажи указанных объектов недвижимости, на сумму имущественного налогового вычета в размере, не превышающем в целом по всем объектам недвижимости 1 000 000 рублей.

Письмо от 18 марта 2022 г. № 03-04-05/20800

В случае передачи физическому лицу имущественного права от другого физического лица в порядке дарения дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, не возникает.

Вместе с тем при получении физическим лицом денежных средств, имущества или имущественных прав при погашении имущественного права, полученного по договору дарения, у такого физического лица образуется доход, подлежащий налогообложению в установленном главой 23 НК РФ. Положения абзаца восемнадцатого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ не применяются при налогообложении дохода налогоплательщика, полученного, в частности, при погашении имущественного права, приобретенного им на основании договора дарения.

Письмо от 17 марта 2022 г. № 03-04-05/20478

Оплата организацией за налогоплательщика товаров (работ, услуг) или имущественных прав в интересах этого лица признается доходом, полученным этим налогоплательщиком в натуральной форме.

При этом оплата организацией за налогоплательщика товаров (работ, услуг) или имущественных прав не в интересах этого лица не признается доходом, полученным этим налогоплательщиком в натуральной форме.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021

Письмо от 11 марта 2022 г. № 03-04-05/18183

В статье 219.1 НК РФ не предусмотрено особенностей определения срока нахождения акций в собственности налогоплательщика в случае их консолидации или дробления. Соответственно, срок нахождения акций в собственности налогоплательщика определяется в общеустановленном порядке с момента их приобретения (получения в результате реорганизации организации, консолидации или дробления иных акций).

Письмо от 11 марта 2022 г. № 03-04-05/18004

Денежная компенсация, предусмотренная статьей 236 Трудового кодекса, освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц на основании указанной нормы пункта 1 статьи 217 НК РФ.

Письмо от 11 марта 2022 г. № 03-04-06/18239

Надбавки за вахтовый метод работы, производимые в соответствии с положениями Трудового кодекса лицам, выполняющим работы вахтовым методом, в размере, установленном коллективным договором, локальным нормативным актом организации, трудовым договором, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на основании пункта 1 статьи 217 НК РФ.

Письмо от 18 марта 2022 г. № 03-04-05/21120

При соблюдении условий, установленных абзацем восемнадцатым подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ, облагаемый налогом доход от продажи доли в недвижимом имуществе, полученной в порядке дарения, может быть уменьшен на документально подтвержденные расходы дарителя на приобретение указанной доли в объекте недвижимого имущества.

На основании статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов прекращения обязательства является зачет встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. При соблюдении всех установленных условий документ, оформленный при зачете встречного однородного требования, подтверждает факт осуществления дарителем расходов.

Дайджест налоговых новостей за май 2022

Письмо от 17 марта 2022 г. № 03-04-05/20591

Так, пунктом 28.1 статьи 217 НК РФ установлено, что не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) доходы, полученные в период до 1 января 2029 года от продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или ином законном основании. В иных случаях доход налогоплательщиков, полученный от продажи электрической энергии, подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц в общем порядке с применением налоговой ставки, установленной статьей 224 НК РФ, за исключением случаев, когда физическое лицо применяет специальные налоговые режимы.

Письмо от 28 марта 2022 г. № 03-04-05/24624

В случае если право собственности на объект недвижимого имущества, в отношении которого не применяется специальный порядок определения минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, установленный абзацем четвертым пункта 2 статьи 217.1 НК РФ, признано непосредственно решением суда, то минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества определяется с даты вступления в силу этого решения.

Письмо от 29 марта 2022 г. № 03-04-05/25265

Положения пункта 17.1 статьи 217 НК РФ к доходам, полученным при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве, не применяются.

Письмо от 29 марта 2022 г. № 03-04-05/25239

Если транспортное средство приобретено в период брака за счет общих доходов супругов в общую совместную собственность супругов, то для каждого из супругов срок владения указанным имуществом исчисляется с даты возникновения права собственности на нее у одного из супругов. При этом переход имущества в единоличную собственность одного из супругов от другого супруга в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, не изменяет описанный порядок. Учитывая изложенное, в случае продажи транспортного средства, находившегося в собственности налогоплательщика более трех лет, полученный от его продажи доход освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 24 марта 2022 г. № 03-04-05/23474

С учетом положений статьи 211 НК РФ оплата организацией фиксированного авансового платежа за иностранного гражданина признается доходом физического лица, за которое произведена указанная оплата, полученным в натуральной форме. В соответствии с пунктом 1 статьи 211 НК РФ суммы данной оплаты включаются в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц указанного лица.

Письмо от 10 марта 2022 г. № 03-04-06/17488

При этом оснований для освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц сумм среднего заработка за время вынужденного прогула статья 217 НК РФ не содержит, и указанный доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

При выплате среднего заработка за время вынужденного прогула работнику, восстановленному на работе, и зачете в счет указанных доходов полученных им ранее выплат в связи с увольнением доход в виде среднего заработка за время вынужденного прогула подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке на дату зачета встречных однородных требований. Если в дальнейшем сумма выплаченного заработка за время вынужденного прогула будет возвращена работником работодателю, то на основании пункта 1 статьи 231 НК РФ излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма налога на доходы физических лиц подлежит возврату налоговым агентом на основании письменного заявления налогоплательщика.

Письмо от 25 февраля 2022 г. № 03-04-05/13552

Сам по себе факт банковского перевода денежных средств между физическими лицами не является объектом обложения налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 24 февраля 2022 г. № 03-04-05/13031

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм указанной неустойки, в статье 217 НК РФ не содержится, соответственно, такой доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 31 марта 2022 г. № 03-04-05/26359

Доход, полученный налогоплательщиком от доверительного управления имуществом, переданного управляющей компании, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в общем порядке

Письмо от 22 марта 2022 г. № 03-04-05/22193

Обязанность по декларированию доходов, полученных наследниками умершего лица, налог с которых не был уплачен указанным лицом в связи со смертью, у наследников отсутствует

Письмо от 30 марта 2022 г. № 03-04-05/26046

При отчуждении имущества по договору мены налогооблагаемый доход определяется исходя из стоимости имущества, полученного от другой стороны договора мены.

Письмо от 24 марта 2022 г. № 03-04-05/23494

При получении физическим лицом имущественного права от другого физического лица в порядке дарения дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, не возникает.

Вместе с тем при получении физическим лицом денежных средств, имущества или имущественных прав при погашении имущественного права, полученного по договору дарения, у такого физического лица образуется доход, подлежащий налогообложению в порядке, установленном главой 23 НК РФ.

Письмо от 4 марта 2022 г. № 03-05-04-01/15916

В случае если вид разрешенного использования земельного участка не соотносится с условием, указанным в подпункте 1 пункта 3 статьи 378.2 НК РФ, то для отнесения расположенного на нем здания (строения, сооружения) к административно-деловому центру для целей налогообложения и формирования Перечня должно использоваться условие, обозначенное в подпункте 2 пункта 3 статьи 378.2 НК РФ.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 10 марта 2022 г. № 03-11-11/17314

Расходы при определении налоговой базы по НПД не учитываются.

Компенсация расходов по проезду, по найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных), характерна для трудовых, а не гражданско-правовых отношений.

Для целей Федерального закона не признаются объектом налогообложения доходы, полученные плательщиком НПД в натуральной форме (пункт 11 части 2 статьи 6 Федерального закона). Такие доходы подлежат налогообложению в соответствии с главой 23 НК РФ.

Письмо от 15 марта 2022 г. № 03-11-11/19322

В отношении деятельности, связанной с перепродажей программного обеспечения, специальный налоговый режим НПД не применяется.

Письмо от 17 марта 2022 г. № 03-04-06/20552

Если выплаты за оказание юридических консультационных услуг производятся организацией-агентом физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и подлежат учету у него при определении налоговой базы по налогу на профессиональный доход, то при наличии вышеуказанного чека у организации-агента такие выплаты не подлежат обложению страховыми взносами.

Письмо от 10 марта 2022 г. № 03-11-11/17390

Положениями Федерального закона пенсионеру не запрещено зарегистрироваться в качестве самозанятого и применять НПД.

Учредитель организации может применять специальный налоговый режим НПД в отношении оказания услуг по сдаче в аренду объектов движимого имущества организации, в которой он является учредителем, в случае, если указанный учредитель не является работником данной организации или не состоял с ней в трудовых отношениях на протяжении двух последних лет.

Письмо от 5 марта 2022 г. № 03-11-11/16402

Граждане Республики Таджикистан применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" не вправе.

Налоговые споры за 2021

Страховые взносы

Письмо от 11 марта 2022 г. № 03-04-06/18239

Выплаты надбавки за вахтовый метод работы, производимые в соответствии с положениями Трудового кодекса лицам, выполняющим работы вахтовым методом, не подлежат обложению страховыми взносами на основании положений подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ в размере, установленном коллективным договором, локальным нормативным актом организации, трудовым договором.

Письмо от 16 марта 2022 г. № 03-15-06/19733

компенсация расходов на питание работникам, выполняющим работы вахтовым методом, или оплата питания таких работников, или выдача им денежных сумм на указанные цели производится на основании локального нормативного акта организации, а не в соответствии с законодательством Российской Федерации, и поэтому вышеупомянутые расходы организации на питание работников, выполняющих работы вахтовым методом, осуществляемые работодателем за счет собственных средств на основании условий трудовых договоров, Положения о вахтовом методе, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ как выплаты в рамках трудовых отношений.

УСН

Письмо от 18 марта 2022 г. № 03-11-06/2/20994

Остаточная стоимость основных средств, находящихся в лизинге, по договорам лизинга, заключенным после 01.01.2022, в целях применения ограничения, предусмотренного подпунктом 16 пункта 3 статьи 346.12 НК РФ, учитывается лизингодателем. По договорам лизинга, заключенным до 01.01.2022, остаточная стоимость основных средств, находящихся в лизинге, в целях применения ограничения, предусмотренного подпунктом 16 пункта 3 статьи 346.12 НК РФ, учитывается той стороной, у которой данное имущество должно учитываться в соответствии с условиями договора лизинга.

Письмо от 28.03.2022 № 03-11-10/24681

Ограничения по применению специальных налоговых режимов не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство бижутерии и ремонт ювелирных изделий.

АУСН

Письмо от 11 марта 2022 г. № 03-11-11/18044

Налогоплательщики освобождаются от уплаты страховых взносов. Для обеспечения пенсионных прав и прав на получение пособий по обязательному социальному страхованию финансирование государственных внебюджетных фондов будет осуществляться за счет исчисленного налога и трансферта из федерального бюджета.

ЕСХН

Письмо от 14 марта 2022 г. № 03-11-10/18728

Стоимость питания, предоставляемого работникам организации, учитывается при определении объекта налогообложения по ЕСХН в составе расходов на оплату труда, при условии, что такое питание предусмотрено трудовым и (или) коллективным договором и имеется возможность определить конкретную величину доходов каждого работника. Расходы на питание работников, занятых на сельскохозяйственных работах, не являющиеся частью системы оплаты труда работников, учитываются при определении объекта налогообложения по ЕСХН на основании подпункта 22 пункта 2 статьи 346.5 НК РФ.

НДПИ

Письмо от 14 марта 2022 г. № 03-06-06-01/19024

Учитывая изложенное, лизинговые (сублизинговые) платежи не учитываются при определении объема капитальных вложений в целях применения коэффициента Ктд к налоговым ставкам по НДПИ.

Патент

Письмо от 15 марта 2022 г. № 03-11-11/19027

С учетом изложенного индивидуальный предприниматель, применяющий одновременно ПСН и УСН, считается утратившим право на применение ПСН и перешедшим по видам предпринимательской деятельности, по которым применялась ПСН, на УСН в случае, если с начала календарного года доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ, по обоим указанным специальным налоговым режимам превысили 60 млн рублей. В этой связи для индивидуального предпринимателя, применяющего УСН и получившего патент на срок менее года, указанный предельный размер доходов в целях применения ПСН учитывается в период срока действия патента.

Письмо от 17 марта 2022 г. № 03-11-11/22345

В отношении услуг по доставке покупателю продукции общественного питания с привлечением третьих лиц, осуществляемой при оказании услуг общественного питания, может применяться ПСН.

НДД

Письмо от 29 марта 2022 г. № 03-06-05-01/25437

Сумма расчетных расходов на транспортировку нефти и (или) газового конденсата при расчете налоговой базы по НДД находится в непосредственной зависимости от показателя Тингк, который определяется и публикуется ФАС России. При этом иных способов определения показателя Тингк НК РФ не установлено.

Публикация ФАС России взамен ранее размещенных на тот же отчетный период обновленных данных показателя Тингк в целях применения главы 25.4 НК РФ и их использования при определении расчетных расходов не должна рассматриваться в качестве основания для начисления пени в случае, если несвоевременная уплата (доплата) налога или авансового платежа обусловлена исключительно пересмотром (уменьшением) показателя Тингк.

Другие материалы