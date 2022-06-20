Обзор споров по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам за 2021

Рассматриваются наиболее интересные споры по имущественным налогам

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Обзор споров по налогу на прибыль за 2021 - ссылка

Налог на имущество

Определение от 13 декабря 2021 г. № 305-ЭС21-12104 (с. Иваненко Ю.Г., Антонова М.К., Першутов А.Г., ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС) +

Улучшения земельного участка, необходимые для использования этого участка по назначению, по общему правилу не подлежат налогообложению налогом на имущество организаций, поскольку не формируют самостоятельного объекта гражданских прав, отличного от земельного участка, и в соответствии с правилами бухгалтерского учета их стоимость не включается в стоимость возводимых на земельном участке сооружений капитального характера. Следовательно, само по себе использование земельного участка для возведения и эксплуатации на нем объектов капитального строительства (зданий, сооружений и т.п.) не может служить основанием для взимания налога на имущество в отношении стоимости работ по улучшению земельного участка.

Созданное по результатам выполнения данных работ покрытие кустовых площадок обеспечивает ровную и твердую поверхность для расположенных на ней объектов нефтепромысла, но не обладает самостоятельными полезными свойствами, а лишь улучшает полезные свойства земельного участка, на котором оно находится. При этом расположенные на кустовой площадке сооружения и оборудование, в том числе не носящие капитального характера, являются отдельными объектами основных средств.

Определение от 21 декабря 2021 г. № 305-ЭС21-23890 (с. Антонова М.К., Беляев Тимофей Львович) –

Полагая, что налог на имущество (нежилые помещения в здании по адресу г. Москва, ул. Лесная, д. 43) физических лиц за спорные налоговые периоды уплачен в завышенном размере, предприниматель обратился в налоговый орган с заявлением о возврате переплаты. По мнению заявителя, расчет налога должен быть произведен пропорционально доли его владения спорным имуществом (1/2 доли в праве), кроме того, из расчета необходимо исключить помещения, признанные самовольной постройкой и исключенные из договора купли-продажи данных помещений в судебном порядке.

Суды согласились с выводами налогового органа о наличии оснований для начисления и уплаты налога на имущество в спорный период, исходя из фактической площади объектов, используемых в предпринимательской деятельности предпринимателем, отметив, что основания, на которые ссылается заявитель для расчета налога применимо к новым характеристикам зданий, возникли за пределами спорного периода (после 2019 года).

Определение от 26 ноября 2021 г. № 305-ЭС21-21731 (с. Тютин Д.В., Газпромнефть-Омский) –

Суды пришли к выводу о законности решения инспекции в указанной части, поскольку спорные объекты - трубопроводы технологические являются капитальными сооружениями, в связи с чем квалифицируются как недвижимое имущество. При этом суды, исходили из того, что спорные объекты входят в состав других объектов, формирующих единую технологическую цепь производства, функционально связаны с другими сооружениями, в том числе с объектами недвижимого имущества.

Определение от 24 ноября 2021 г. № 310-ЭС21-11695 (с. Иваненко Ю.Г., Павлова Н.В., Першутов А.Г., Воронежский синтетический каучук) +

Само по себе изменение федерального законодательства, повлекшее опосредованным путем изменение условий, необходимых для применения ставки налога 0,2 процента, предусмотренной статьей 1 Закона N 62-ОЗ, не могло служить безусловным основанием для отказа в применении пониженной ставки налога для инвестора, приступившего к реализации инвестиционного проекта до принятия новых актов законодательства, и для доначисления налога к уплате в несоизмеримо большем размере - 152 364 994 рубля. Поскольку на момент начала реализации инвестиционного проекта (до 01.01.2013) используемое в региональном законодательстве понятие "налогооблагаемая база" включало в себя стоимость всего имущества налогоплательщика (как движимого, так и недвижимого), то с учетом положений пункта 2 статьи 5 Налогового кодекса последующее изменение содержания данного понятия на уровне федерального законодательства не должно применяться с обратной силой к добросовестному инвестору.

В то же время необходимо обратить внимание на то, что инвестор не вправе получить налоговую выгоду одновременно как за счет применения пониженной ставки налога, предусмотренной региональным законодательством, так и за счет изменений, внесенных на уровне федерального законодательства. Поэтому при определении того, ухудшено ли положение инвестора в результате изменения с 01.01.2013 редакции пункта 4 статьи 374 Налогового кодекса, и для определения окончательного размера налога, подлежащего уплате в бюджет по итогам реализации инвестиционного проекта, должна быть принята во внимание налоговая выгода, которая получена обществом в связи с исключением вновь созданного движимого имущества из объекта налогообложения.

Определение от 12 ноября 2021 г. № 305-ЭС21-20878 (с. Тютин Д.В., ФИРМА "ДАТА-С") –

Само по себе наличие у собственника имущества, в отношении которого не заключена сделка по его отчуждению, не влечет возникновение обязанности по исчислению и уплате собственником НДС. Определение НДС расчетным методом при отчуждении имущества не влечет изменение размера налоговой базы по налогу на имущество в силу прекращения объекта налогообложения.

Определение от 12 ноября 2021 г. № 305-ЭС21-20873 (с. Тютин Д.В., ТРАЙДЕНТ) –

Порядок пересмотра результатов кадастровой стоимости, установленный статьей 24.18 Закона об оценочной деятельности, не предполагает возможности произвольного изменения сведений о кадастровой стоимости, внесенных в государственный реестр, в том числе посредством ее уменьшения на суммы НДС расчетным способом или на основании иных данных.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Определение от 26 октября 2021 г. № 305-ЭС21-19091, 305-ЭС21-19093 (с. Тютин Д.В., ИНГЕОКОМ КРК) –

Судами учтено, что порядок пересмотра результатов кадастровой стоимости, установленный статьей 24.18 Закона об оценочной деятельности, не предполагает возможности произвольного изменения сведений о кадастровой стоимости, внесенных в государственный реестр, в том числе посредством ее уменьшения на суммы НДС расчетным способом или на основании иных данных.

Определение от 26 октября 2021 г. № 309-ЭС21-19017 (с. Тютин Д.В., Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами») –

Судебные инстанции исходили того, что при ведении учета имущества паевого инвестиционного фонда, общество, как управляющая компания, в первую очередь, должно исходить из норм федеральных стандартов бухгалтерского учета. Установив, что имущество фонда соответствует всем критериям основного средства, сдается в аренду, приносит экономические выгоды его владельцам (пайщикам), суды заключили, что такое имущество подлежит налогообложению в общеустановленном порядке. Суды отметили, что имущество паевого инвестиционного фонда, составляющее инвестиционный фонд, не подлежит освобождению от налогообложения налогом на имущество организаций, поскольку не является имуществом, которое является его собственностью, то есть не удерживается управляющей компанией как собственником или арендатором данного имущества в качестве актива в форме права пользования.

Определение от 25 октября 2021 г. № 307-ЭС21-18768 (с. Тютин Д.В., Лесозавод "Судома") –

Положения по учету основных средств не связывают принятие актива в качестве основного средства с объемом установленного и работающего оборудования и объемом и качеством выпускаемой продукции.

Определение от 12 октября 2021 г. № 305-ЭС21-14396 (с. Тютин Д.В., Зарубежнефть) –

Частично отменяя принятые по делу судебные акты судов первой и апелляционной инстанций и полностью отказывая обществу в удовлетворении заявленных требований, суд округа руководствовался теми же нормами права, но исходил из того, что с учетом ряда актов Верховного Суда Российской Федерации, в том числе Определения от 19.02.2020 N 5-КА19-54, недопустимо исключать из величины рыночной стоимости объекта недвижимости, определенной экспертом, размер налога на добавленную стоимость.

Определение от 4 октября 2021 г. № 309-ЭС21-16723 (с. Антонова М.К., Башкирская медь) –

"Пруд N 3" (в составе нескольких объектов) построен и введен в эксплуатацию как гидротехническое сооружение, и его невозможно отнести к природно-антропогенным объектам. Суды поддержали вывод налогового органа о том, что гидротехнические сооружения являются объектом налогообложения по налогу на имущество организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 374 НК РФ, и соответственно, спорный объект подлежит налогообложению в установленном порядке.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2021

Определение от 30 сентября 2021 № 310-ЭС21-16537 (с. Антонова М.К., ИП Яковлев Юрий Анатольевич) –

Судебные инстанции исходили из того, что спорный объект принадлежал на праве собственности предпринимателю, при этом указав, что изменения в части кадастрового номера спорного не могут служить основанием для неуплаты налога на имущество. Доказательств, что спорный объект в указанный период времени имел иную кадастровую стоимость, не представлено.

Определение от 28 сентября 2021 г. № 308-ЭС21-6663 (с. Павлова Н.В., Завьялова Т.В., Першутов А.Г., Минеральная вода "Ачалуки") +

Сам по себе факт монтажа оборудования в зданиях и помещениях (цехах), предназначенных для обеспечения производственной деятельности, не может служить основанием для отказа в применении освобождения от налогообложения, в том числе по мотиву использования имущества (оборудования и зданий) по общему назначению, предопределенному технологией производства (розлива) минеральной воды, поскольку это приводит к дискриминационным условиям налогообложения лиц, осуществивших капитальные вложения в обновление основных средств.

Определение от 27 сентября 2021 г. № 304-ЭС21-16558 (с. Антонова М.К., Енисей-сервис) –

Судебные инстанции исходили из фактического использования объекта недвижимости (склад АБК) ранее даты введения в эксплуатацию путем сдачи в безвозмездную аренду без документального оформления сделки; неправомерного расчета налога на имущество с момента регистрации права собственности, а не с момента фактического использования объекта (склад АБК), что привело к занижению среднегодовой стоимости данного имущества.

Определение 21.09.2021 № 305-ЭС21-15737 (с. Завьялова Т.В., ИП Порохов Михаил Сергеевич) –

Признание договора купли-продажи ничтожным в части, а также установление факта самовольной постройки привели к изменению характеристик, а именно, площади данного объекта, и не является основанием для возврата уплаченных сумм налога на имущество за период с момента государственной регистрации права собственности на названные объекты недвижимости до момента внесения соответствующих изменений в ЕГРН.

Определение от 2 сентября 2021 г. № 301-ЭС21-14896 (с. Завьялова Т.В., ПечораЭнергоРесурс) –

Суды отметили, что на момент окончания строительства спорных первоначальная стоимость уже была сформирована с включением процентов, а нормами законодательства о бухгалтерском учете не предусмотрено исключение из сформированной стоимости инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате по договорам займа, в случае прекращения обязательств по договорам займа.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021

Определение от 28 июля 2021 г. № 304-ЭС21-11473 (с. Тютин Д.В., Национальный исследовательский Томский политехнический университет) –

Как верно отметили суды, сам факт включения Томского политехнического университета в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации не свидетельствует о наличии у заявителя оснований для применения положений подпункта 2 пункта 2 статьи 389 НК РФ в отношении всего имущества, которым владеет или пользуется заявитель.

Определение от 16 июля 2021 г. № 305-ЭС21-10787 (с. Завьялова Т.В., ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез) –

Отказывая в удовлетворении требования, суды, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь положениями статей 11, 374, 375, 376, 381 НК РФ, статей 130, 131 ГК РФ, пришли к выводу о законности решения инспекции с учетом недоказанности обществом наличия правовых оснований для применения заявленной льготы по налогу на имущество. При этом суды исходили из того, что спорные объекты в силу отраслевых требований к устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, относятся к сооружениям, спроектированы и смонтированы на специально возведенном фундаменте (эстакадах, постаментах, опорах), наличие которых обеспечивает прочную связь с землей.

Определение от 12 июля 2021 г. № 304-ЭС21-10558 (с. Завьялова Т.В., Международный аэропорт Сабетта) –

При рассмотрении данного спора арбитражные суды трех инстанций, оценив представленные в материалы дела доказательства и обстоятельства дела, пришли к выводу о том, что в целях применения указанных положений Налогового кодекса под законченными капитальными вложениями следует понимать исключительно совокупность затрат организации по приобретению (строительству) объекта инвестиций и необходимых для ввода его в эксплуатацию, учитываемых на счете 08 "Капитальные вложения" до момента перевода такого объекта в состав основных средств.

Определение от 28 июня 2021 г. № 308-ЭС21-9321 (с. Завьялова Т.В., Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии) –

Основанием для вынесения оспариваемого решения послужил вывод налогового органа о неправомерном применении обществом налоговой льготы по налогу на имущество организаций в отношении объекта основных средств: "Система очистки и отвода сточных вод с территории промплощадки (Новочеркасская ГРЭС), предназначенная для очистки ливневых и талых вод с территории промплощадки". Обосновывая применение указанной льготы, общество ссылается на тот факт, что названное имущество является оборудованием (но не сооружением) и не имеет прочной связи с землей.

Суды по результатам оценки и исследования представленных в материалы дела доказательств установили, что технические и конструктивные характеристики спорного объекта не позволяют отнести спорный объект к объектам движимого имущества; спорный объект соответствует понятию "недвижимое имущество".

Определение от 15 июня 2021 г. № 301-ЭС21-8204 (с. Завьялова Т.В., Ярославльводоканал) –

Как следует из судебных актов, общество осуществляет поддержку некоммерческого партнерства "Футбольный клуб "Шинник" по соглашению о взаимодействии в области развития спорта в Ярославской области.

Признавая решение налогового органа законным и обоснованным, исходя из существа предоставляемой Законом Ярославской области льготы, суды пришли к выводу о том, что оснований считать перечисленную финансовую поддержку налогом не имеется, как и оснований полагать, что перечисление денежных средств было связано с экономической деятельностью общества.

Налоговые споры за 2021

Определение от 31 мая 2021 г. № 304-ЭС21-6822 (с. Завьялова Т.В., Территориальная генерирующая компания № 11) –

Основанием для принятия оспариваемых решений послужил вывод налогового органа о занижении налогоплательщиком налоговой базы по налогу на имущество вследствие разделения единого инвентарного объекта (Дожимная компрессорная станция) на движимое имущество, не облагаемое налогом, и недвижимое имущество, облагаемое по ставке 2,2%. По результатам анализа представленных в материалы дела доказательств (в том числе кадастрового паспорта сооружения, свидетельства о государственной регистрации права собственности, заключения строительно-технической экспертизы) суды установили, что спорное имущество представляет собой единый комплекс технологически взаимосвязанных элементов и является единым объектом недвижимого имущества, а потому законных оснований для разделения спорного объекта на два самостоятельных объекта у налогоплательщика не имелось.

Определение от 17 мая 2021 г. № 308-ЭС20-23222 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Юг-Новый Век) +

Сами по себе критерии прочной связи вещи с землей, невозможности раздела вещи в натуре без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения, а также соединения вещей для использования по общему назначению в сложную вещь, используемые гражданским законодательством (пункт 1 статьи 130, пункт 1 статьи 133, статья 134 Гражданского кодекса), не позволяют однозначно решить вопрос о праве налогоплательщиков на применение рассматриваемой льготы, поскольку эти критерии не позволяют разграничить инвестиции в обновление производственного оборудования и создание некапитальных сооружений от инвестиций в создание (улучшение) объектов недвижимости - зданий и капитальных сооружений. В обоих случаях приобретаемые налогоплательщиком активы до окончания монтажа не имеют прочной связи с землей, а после начала эксплуатации - могут образовывать сложную вещь с объектом недвижимости, разделение которой без разрушения или повреждения становится невозможным или экономически нецелесообразным.

Наличие (отсутствие) сведений об объекте основных средств в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в силу пункта 6 статьи 8.1 Гражданского кодекса имеет доказательное значение для целей применения подпункта 8 пункта 4 статьи 374 и пункта 25 статьи 381 НК РФ, но также не может использоваться в качестве безусловного критерия для оценки правомерности применения льготы. Это объясняется тем, что вещь является недвижимой либо в силу своих природных свойств (абзац первый пункта 1 статьи 130 Гражданского кодекса), либо в силу прямого указания закона, что такой объект подчинен режиму недвижимых вещей (абзац второй пункта 1 статьи 130 Гражданского кодекса). Государственная регистрация права на вещь устанавливается в целях обеспечения стабильности гражданского оборота и не является обязательным условием для признания ее объектом недвижимости, о чем указано в пункте 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Нормативные основания для вывода о том, что при приобретении и монтаже установки налогоплательщик осуществил инвестиции не в приобретение оборудования, а в улучшение объектов недвижимости - здания энергоцентра и (или) недвижимого гостиничного комплекса, инспекцией при рассмотрении дела не приведены и судами не установлены. Так, из материалов дела не следует, что в случае признания здания энергоцентра (гостиничного комплекса) и энергоустановки одним объектом, образованным из нескольких частей, будет соблюдено условие пункта 6 ПБУ 6/01 об отсутствии существенных различий в сроках их полезного использования. Энергоустановка также не может быть отнесена к коммуникациям здания энергоцентра и (или) здания гостиницы согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94.

Определение от 26 апреля 2021 г. № 305-ЭС21-4239 (с. Павлова Н.В., Нижняя Красносельская) –

Определение от 8 апреля 2021 г. № 305-ЭС21-3560 (с. Антонова М.К., Ритвэл Капитал) –

Отказывая в удовлетворении требований, суды исходили из того, что порядок пересмотра результатов кадастровой стоимости установлен статьей 24.18 Закона N 135-ФЗ. Указанный порядок не предполагает возможности произвольного изменения сведений о кадастровой стоимости, внесенных в государственный реестр, в том числе посредством ее уменьшения на суммы НДС расчетным способом или на основании иных данных.

Определение от 12 апреля 2021 г. № 301-ЭС21-2663 (с. Пронина М.В., Нижегородская Фитнес Группа) –

Суд признал обоснованным довод налогового органа о том, что самостоятельное определение налогоплательщиком соответствия помещений признакам объектов, установленным Законом Нижегородской области от 27.11.2003 N 109-З "О налоге на имущество организаций", пунктом 1 статьи 378.2 НК РФ, и выбор налогового периода, с которого подлежит применению кадастровая стоимость в целях налогообложения, законодательством не предусмотрены.

Определение от 5 апреля 2021 г. № 305-ЭС21-3014 (с. Завьялова Т.В., ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт) –

Определение от 5 апреля 2021 г. № 305-ЭС21-2568 (с. Тютин Д.В., Мосэнерго) –

Определение от 1 апреля 2021 г. № 301-ЭС21-2640 (с. Завьялова Т.В., Монди Сыктывкарский ЛПК) –

Отказывая в удовлетворении требования, суды по результатам оценки и исследования представленных в материалы дела доказательств установили, что спорное имущество непосредственно не участвует в процессе передачи энергии потребителям, общество не являлось энергоснабжающей организацией, а также не имело лицензий на производство, передачу, продажу, распределение электрической энергии. Суды признали неправомерным применение обществом в отношении данных объектов пониженных ставок по налогу на имущество, установленных пунктом 3 статьи 380 НК РФ.

Определение от 2 апреля 2021 г. № 302-ЭС21-2685 (с. Завьялова Т.В., Управляющая компания "Сибиряк") –

При этом суды исходили из того, что для соответствия объекта обязательным условиям применения льготы по пункту 21 статьи 381 НК РФ необходимо, чтобы объект был вновь возведенным, имел высокий класс энергетической эффективности на момент его ввода в эксплуатацию, и в отношении такого объекта законодательством предусмотрено определение класса энергетической эффективности. Принимая во внимание, что установление класса энергетической эффективности зданий, не являющихся многоквартирными домами, законом не предусмотрено, суды согласились с выводом налогового органа об отсутствии оснований для применения льготы в отношении спорного объекта.

Краткий обзор налоговых новостей за май 2022

Определение от 31 марта 2021 г. № 302-ЭС21-2486 (с. Завьялова Т.В., Управляющая компания "Сибиряк") –

Для соответствия объектов обязательным условиям применения льготы по пункту 21 статьи 381 НК РФ необходимо, чтобы объект был вновь возведенным, имел высокий класс энергетической эффективности на момент его ввода в эксплуатацию, и в отношении такого объекта законодательством предусмотрено определение класса энергетической эффективности. Принимая во внимание, что установление класса энергетической эффективности зданий, не являющихся многоквартирными домами, законом не предусмотрено, суды согласились с выводом налогового органа об отсутствии оснований для применения льготы в отношении спорного объекта.

Определение от 23 марта 2021 г. № 307-ЭС21-1843 (с. Завьялова Т.В., Арктикморнефтегазразведка) –

Оспариваемым решением обществу доначислен налог на имущество организаций в связи с выводом налогового органа о неправомерном применении обществом налоговой льготы по налогу на имущество, установленной пунктом 25 статьи 381 НК РФ в отношении имущества общества - двух палубных кранов, установленных на СПБУ "Мурманская".

Отказывая в удовлетворении требования, суды по результатам оценки и исследования представленных в материалы дела доказательств установили, что палубные краны правый и левый борт предназначены для выполнения работ по модернизации и переоборудованию СПБУ "Мурманская" и являются ее неотъемлемой технологической (функциональной) частью. При этом старые палубные краны числились в составе установки и составляли вместе с другими ее частями единый инвентарный объект. В этой связи спорные объекты не обладают признаками движимого имущества и не подлежат учету как отдельные объекты основных средств, на которые распространяется указанная льгота.

Определение от 17 марта 2021 г. № 304-ЭС21-1158 (с. Тютин Д.В., Сибирский химический комбинат) –

Поддерживая выводы налогового органа, суды признали, что в проверяемом периоде спорные объекты входили в состав технологического комплекса по производству (генерации) электрической и тепловой энергии, их функциональным назначением являлось участие в технологических процессах производства (генерации) электрической и тепловой энергии с целью последующей передачи потребителям посредством сетевых организаций либо обеспечение тепловой и электрической энергией собственных производственных нужд общества. При таких обстоятельствах право на пониженную налоговую ставку в отношении имущества, используемого генерирующей организацией для собственных нужд либо в производстве электрической или тепловой энергии, несмотря на связь такого использования с процессом передачи энергии, у заявителя не возникло.

Определение от 17 марта 2021 г. № 305-ЭС21-1443 (с. Антонова М.К., ПАЛАКАРТ) –

Определение от 15 марта 2021 г. № 305-ЭС21-1435 (с. Антонова М.К., Нижняя Красносельская) –

Определение от 12 марта 2021 г. № 305-ЭС21-1457 (с. Завьялова Т.В., Институт Стекла) –

Определение от 10 марта 2021 г. № 305-ЭС21-987 (с. Антонова М.К., ПЕРЕВАЛ) –

Суды исходили из того, что установленный законодательством порядок пересмотра результатов определения кадастровой стоимости не предполагает возможность произвольного изменения сведений о кадастровой стоимости, внесенных в государственный реестр, в том числе посредством ее уменьшения на суммы НДС расчетным способом или на основании иных данных.

Комментарий к налоговым спорам за март 2022

Определение от 26 февраля 2021 г. № 309-ЭС20-18883 (с. Иваненко Ю.Г., Завьялова Т.В., Тютин Д.В., Лоза) +

По общему правилу российская организация обязана уплачивать налог на имущество в отношении активов, которые признаются основными средствами и подлежат отражению в ее бухгалтерском учете. Как правило, упомянутым критериям отвечает имущество, принадлежащее налогоплательщику на праве собственности. Однако, если имущество, отвечающее признакам основных средств, закреплено собственником на ограниченном вещном праве - праве оперативного управления за некоммерческой организацией, оно признается активом этой организации и, следовательно, именно некоммерческая организация - балансодержатель выступает плательщиком налога. Изложенное согласуется с выработанным в судебной практике подходом к толкованию и применению положений главы 30 "Налог на имущество организаций" Налогового кодекса, который состоит в том, что обязанность по исчислению и уплате налога связана с наличием у налогоплательщика реально существующих объектов имущества, способных приносить экономические выгоды его владельцу и потому признаваемых частью активов налогоплательщика - объектами основных средств (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.09.2018 N 305-КГ18-9064, от 24.10.2018 N 305-КГ18-12600).

То обстоятельство, что запись о закреплении спорных помещений за институтом на праве оперативного управления сохранялась в государственном реестре в результате незаконного поведения института, не могло сложить основанием для его освобождения от обязанности по уплате налога и возложения налогового бремени на общество, поскольку в данном случае нарушение закона, допущенное при оформлении права, не являлось препятствием для использования спорных помещений в уставной деятельности института, извлечения выгоды при ее ведении, в то время как общество названной возможности было лишено.

Определение от 10 февраля 2021 г. № 308-ЭС20-24153 (с. Завьялова Т.В., ЛУКОЙЛ-Экоэнерго) –

Основанием для вынесения оспариваемого решения послужил вывод налогового органа о неправомерном применении обществом налоговой льготы по налогу на имущество организаций, установленной пунктом 25 статьи 381 НК РФ в отношении объектов недвижимости - Цимлянской ГЭС (быстропадающие щиты). Обосновывая применение указанной льготы, общество ссылается на тот факт, что названное имущество является движимым и не входит в состав энергетического производственно-технологического комплекса.

Суды установили, что использование спорных объектов связано с защитой здания Цимлянской ГЭС в случае аварии. Указанные объекты входят в состав единого производственно-технологического комплекса, необходимы в процессе работы гидроэлектростанции, а потому должны быть отнесены к объектам недвижимого имущества.

Земельный налог

Определение от 24 декабря 2021 г. № 303-ЭС21-24293 (с. Антонова М.К., Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений) –

Судебные инстанции исходили из отсутствия оснований считать спорный земельный участок изъятым из оборота. При исследовании обстоятельств дела установлено, что на данном земельном участке объекты недвижимого имущества, в которых размещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, отсутствуют; использование земельного участка является временным (используется для проведения учений несколько месяцев в году); в иное время воинские формирования постоянно на земельном участке не находятся. Учитывая изложенное, суды пришли к выводу о том, что спорный земельный участок находится в государственной, муниципальной собственности, предоставлен для нужд и обеспечения обороны, является ограниченным в обороте, в связи с чем подлежит налогообложению с применением налоговой ставки 0,3%.

Определение от 22 декабря 2021 г. № 310-ЭС21-24146 (с. Тютин Д.В., передвижная механизированная колонна "Шиловская") –

Оспаривая ненормативный акт налогового органа, которым обществу предложено уплатить недоимку по земельному налогу, соответствующие суммы пеней и штрафов, общество отмечает, что не является лицом, обязанным уплачивать земельный налог в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 62:25:0070804:10 и 62:25:0010302:348. Признавая решение инспекции законным, суды, установив, что ОАО ПМК "Шиловская" и ДАП ПМК "Шиловская" фактически являются одним юридическим лицом, руководствуясь положениями Налогового кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", исходили из того, что общество является правообладателем спорных земельных участков и обязано уплачивать земельный налог.

Определение от 1 декабря 2021 г. № 305-ЭС20-18628 (с. Першутов А.Г., Научно-производственное предприятие "Торий") –

Частично отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды признали, что обществом нарушен срок представления декларации по земельному налогу за 2016 год, поскольку момент возникновения у общества налоговых обязанностей, связанных с полученным в процессе приватизации земельного участка, возник с даты приватизации ФГУП "НПП "Торий" (26.01.2016) и регистрации его в качестве юридического лица, а не с даты государственной регистрации права собственности на земельный участок. В результате приватизации ФГУП "НПП "Торий" в 2016 году спорный земельный участок был включен в план приватизации имущественного комплекса предприятия и передан обществу по передаточному акту.

Определение от 10 декабря 2021 г. № 310-ЭС21-22942 (с. Першутов А.Г., ИП Безымянная Галина Александровна) –

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований, установив, что принадлежащий предпринимателю земельный участок, имеющий вид разрешенного использования - для производственных целей (промышленное производство), не отвечает требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ в целях применения пониженной ставки земельного налога. Факт наличия на земельном участке подземного газопровода среднего давления сам по себе не может свидетельствовать о наличии у предпринимателя оснований для применения пониженной ставки по налогу.

Определение от 10 декабря 2021 г. № 305-ЭС21-22856, 305-ЭС21-22858 (с. Першутов А.Г., Экспортно-Импортный банк) –

Спорным вопросом по настоящему делу является вопрос возможности использования банком пониженных ставок по земельному налогу за 2018 год в отношении земельных участков, приобретенных банком у Лизунова Николая Анатольевича в счет уплаты задолженности по вексельным обязательствам, для их дальнейшей перепродажи налогоплательщиком с целью осуществления предпринимательской деятельности. Видами разрешенного использования указанных земельных участков являются "для индивидуального жилищного строительства", "для строительства коттеджного поселка".

Суды учли, что по смыслу действующего налогового законодательства при разрешении вопроса о правомерности использования льготной ставки налога, помимо категории земельного участка и вида разрешенного использование, имеет существенное значение факт использования налогоплательщиком земельного участка для вышеуказанных целей. Учитывая, что банк, приобретая данные земельные участки как инструмент платежа взамен исполнения денежного обязательства, исходил из коммерческих целей, применение банком пониженного коэффициента 0,2, установленного пунктом 2.2 решения Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 27.11.2009 N 48/3 "О земельном налоге" (в редакции, действующей в спорный период) в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, необоснованно. Налог за указанный период подлежал исчислению исходя из ставки 1,5 процента, установленной в отношении прочих земельных участков.

Комментарий к налоговым событиям за май 2022

Определение от 25 октября 2021 г. № 309-ЭС21-19129 (с. Тютин Д.В., ФГКУ Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений Минобороны) –

Наличие на земельном участке вспомогательных сооружений Вооруженных Сил Российской Федерации не свидетельствует о том, что данный земельный участок предназначен для обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации и фактически используется для обеспечения деятельности в области обороны и безопасности.

Определение от 27 сентября 2021 г. № 305-ЭС21-12930 (с. Антонова М.К., ИП Махиборода Олег Михайлович) –

В данном случае при разделе земельного участка возникли новые объекты права собственности, которым присвоены новые кадастровые номера, объект прекратил существование, в связи с чем, срок нахождения в собственности образованных при таком разделе земельных участков для целей исчисления и уплаты налога следует исчислять с даты регистрации вновь образованных земельных участков в ЕГРН.

При этом суд округа отметил, что при рассмотрении дела судами первой и апелляционной инстанций установлено, что вновь образованные земельные участки предусмотрены для продажи, то есть используются заявителем в предпринимательской деятельности. В то же время порядок исчисления налога, изложенный в пункте 17 статьи 394 НК РФ, введен законодателем для предотвращения резкого роста налоговой нагрузки физических лиц по земельному налогу. Таким образом, вопреки доводу налогоплательщика подход налогового органа не нарушает основные начала, изложенные в статье 3 НК РФ (справедливость и экономическая обоснованность при установлении объема налогового бремени).

Определение от 6 августа 2021 г. № 305-ЭС21-12984 (с. Завьялова Т.В., Экспортно-Импортный банк) –

Учитывая, что банк, приобретая данные земельные участки как инструмент платежа взамен исполнения денежного обязательства, исходил из коммерческих целей, в том числе целей их последующей перепродажи, не усматривая возможности дальнейшего использования участков в соответствии с видом разрешенного использования, суд округа пришел к выводу о том, что налогоплательщиком не соблюдены условия для предоставления указанной налоговой льготы.

Определение от 29 апреля 2021 г. № 301-ЭС21-4925 (с. Антонова М.К., ИП Кочкин Олег Николаевич) –

Основанием для доначисления налога послужил вывод инспекции о необоснованном применении заявителем налоговой льготы по земельным участкам с разрешенными видами использования "для сельскохозяйственного производства", "для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий", "для малоэтажного жилищного строительства", "для дачного строительства", "для ведения личного подсобного хозяйства", "для индивидуального жилищного строительства", "для размещения объектов, характерных для населенных пунктов".

При рассмотрении дела судами установлено, что спорные земельные участки фактически не использовались предпринимателем в соответствии с их целевым назначением; целью приобретения и формирования данных участков являлась их дальнейшая реализация в рамках предпринимательской деятельности налогоплательщика и извлечения прибыли. Так, суды оценили действия предпринимателя, направленные на улучшение привлекательности земельных участков как объекта сделок для потенциальных покупателей и увеличения их рыночной цены; систематический характер реализации налогоплательщиком земельных участков; показания свидетелей - покупателей земельных участков; постановления по делам об административных правонарушениях, согласно которым предприниматель привлечен к административной ответственности за невыполнение обязанностей по рекультивации земель и других обязательных мероприятий по их улучшению и охране почв в отношении части спорных земельных участков; информацию, размещенную налогоплательщиком в сети Интернет, а также информацию, представленную Управлением Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, согласно которой земельные участки категории "земли сельскохозяйственного назначения" предпринимателем в проверяемом налоговом периоде по целевому назначению не использовались.

Дайджест налоговых новостей за май 2022

Транспортный налог

Определение от 15 сентября 2021 г. № 305-ЭС21-15339 (с. Завьялова Т.В., СервисСталь) –

Спорным вопросом по настоящему делу является применение налогоплательщиком при расчете транспортного налога повышающего коэффициента "2" в отношении принадлежащего ему легкового автомобиля Mercedes-Benz - S 500 4 MATIC.

Суды, оценив представленные в материалы дела доказательства, установили, что в Перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 5 миллионов рублей, утвержденном Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 28.02.2018, не указана конкретная комплектация данной модели автомобиля. Признавая законным вывод налогового органа о применении в спорной ситуации повышающего коэффициента по транспортному налогу, суды руководствовались положениями статей 356, 357, 358, 362 Налогового кодекса Российской Федерации и учли разъяснения Министерства финансов Российской Федерации, выраженные в письме от 12.07.2017 N 03-05-04-04/44504, Федеральной налоговой службы - в письме от 02.04.2018 N БС-4-21/6138, Минпромторга России в письме от 17.12.2019 N 91518/20, и пришли к выводу, что повышающий коэффициент подлежит применению ко всем версиям модели Mercedes-Benz S 500, в том числе S 500 4 Matic.

Материалы по имущественным налогам

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