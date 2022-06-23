Повышение страхования вкладов граждан

Рассматривается предложение по увеличению страховых выплат вкладчикам обанкротившихся банков

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Рассматривается предложение по увеличению страховых выплат вкладчикам обанкротившихся банков (Законопроект № 143287-8)

Автор предложения

Законопроект подготовлен Государственным Советом Удмуртской Республики

Содержание предложения

Согласно законопроекту увеличивается предельный размер страхового возмещения по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, до 3 млн. рублей.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что повышение в нынешних условиях размера страхового возмещения по банковским вкладам также будет способствовать укреплению доверия граждан к банковской системе.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по финансовым правам граждан

  • Обзор финансового права за май 2022 - ссылка
Юзвак Максим
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