Повышение страхования вкладов граждан

Рассматривается предложение по увеличению страховых выплат вкладчикам обанкротившихся банков (Законопроект № 143287-8)

Автор предложения

Законопроект подготовлен Государственным Советом Удмуртской Республики

Содержание предложения

Согласно законопроекту увеличивается предельный размер страхового возмещения по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, до 3 млн. рублей.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что повышение в нынешних условиях размера страхового возмещения по банковским вкладам также будет способствовать укреплению доверия граждан к банковской системе.

Материалы к законопроекту

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Материалы по финансовым правам граждан