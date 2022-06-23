Повышение страхования вкладов граждан

Рассматривается предложение по увеличению страховых выплат вкладчикам обанкротившихся банков (Законопроект № 143287-8)
Автор предложения
Законопроект подготовлен Государственным Советом Удмуртской Республики
Содержание предложения
Согласно законопроекту увеличивается предельный размер страхового возмещения по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, до 3 млн. рублей.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что повышение в нынешних условиях размера страхового возмещения по банковским вкладам также будет способствовать укреплению доверия граждан к банковской системе.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
Материалы по финансовым правам граждан
- Обзор финансового права за май 2022 - ссылка