Закон о такси, усиление ответственности за вождение без прав в обзоре дорожного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие участников дорожного движения

Граждан ЛДНР допустят к трудовой деятельности на транспорте без российских прав – Законопроект № 127171-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики смогут управлять транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности. В Пояснительной записке указывается, что на сегодняшний день, когда идет специальная военная операция, наша страна принимает десятки тысяч людей из Украины, Луганской народной республики и Донецкой народной республики, оставшихся без крова и без средств к существованию. Многие из них готовы работать, в том числе в отдаленных регионах РФ. Однако препятствием становится отсутствие российских прав.

Административная ответственность за незаконное возбуждение дел на водителей – Законопроект № 128090-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому направление лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном главой 12 настоящего Кодекса, постановления по делу об административном правонарушении, которое, как следует из материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств (фото- и киносъемка, видеозапись), не было совершено, - влечет наложение административного штрафа на должностное лицо, подписавшее постановление по делу об административном правонарушении, в размере наложенного административного штрафа, но не менее пяти тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что сотрудники ГИБДД в спешке либо сознательно подписывают постановления об административных правонарушениях, полагая, что лишь немногие водители будут их обжаловать.

Уголовная ответственности за вождение лицами, лишенными прав – Законопроект № 130391-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет уголовное наказание, включая лишение свободы до 1 года. В Пояснительной записке указывается, что учитывая, что по вине лиц, которые не должны были участвовать в дорожном движении в качестве водителей, совершено более трети (35,3%) ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, а доля числа погибших по их вине приближается к половине из всех погибших из-за выездов на полосу для встречного движения, совершенно очевидно, что те меры административной и уголовной ответственности, которые сегодня предусмотрены, не обеспечивают в должной степени защиту общественных интересов и решения задач безопасности.

Ответственность за незаконное возбуждение дел на водителей – Законопроект № 128090-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому направление лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном главой 12 настоящего Кодекса, постановления по делу об административном правонарушении, которое, как следует из материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств (фото- и киносъемка, видеозапись), не было совершено, - влечет наложение административного штрафа на должностное лицо, подписавшее постановление по делу об административном правонарушении, в размере наложенного административного штрафа, но не менее пяти тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что сотрудники ГИБДД в спешке либо сознательно подписывают постановления об административных правонарушениях, полагая, что лишь немногие водители будут их обжаловать.

Уголовная ответственности за вождение лицами, лишенными прав – Законопроект № 130391-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет уголовное наказание, включая лишение свободы до 1 года. В Пояснительной записке указывается, что учитывая, что по вине лиц, которые не должны были участвовать в дорожном движении в качестве водителей, совершено более трети (35,3%) ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, а доля числа погибших по их вине приближается к половине из всех погибших из-за выездов на полосу для встречного движения, совершенно очевидно, что те меры административной и уголовной ответственности, которые сегодня предусмотрены, не обеспечивают в должной степени защиту общественных интересов и решения задач безопасности.

Усиление административной ответственности за вождение без прав – Законопроект № 130415-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот часов. В Пояснительной записке указывается, что каждое девятое ДТП, связанное с выездом на полосу встречного движения, совершено лицами, лишенными права на управление ТС либо не имеющими такого права, число погибших в таких ДТП в 2020 г. возросло почти на 15 %.

Закон о такси – Законопроект № 121564-8 (подробнее)

В Государственную Думу внесен законопроект об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации. В проекте установлены базовые понятия. Например, легковое такси - легковой автомобиль, используемый для осуществления перевозок пассажиров и багажа на основании публичного договора фрахтования. Появляется легальная возможность для самозанятых получить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Устанавливается ответственность службы заказа легкового такси за реальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия. В Пояснительной записке указывается, что вследствие перетока пассажиров к агрегаторам традиционные таксопарки перешли на взаимодействие с агрегаторами, существенно снизив или прекратив работу собственных диспетчерских, что способствовало росту долей федеральных агрегаторов: практически все небольшие участники рынка являются партнерами "Яндекс.Такси", некоторые обеспечивают подключение водителей также к Gett, Uber, "Максим", "Ситимобил". В то же время законодательством не урегулирована деятельность служб заказа легковых такси и в том числе агрегаторов, их правоотношения с перевозчиками легковым такси и пассажирами.

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