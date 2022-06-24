Закон о такси, усиление ответственности за вождение без прав в обзоре дорожного права

Версия для печати

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие участников дорожного движения

Граждан ЛДНР допустят к трудовой деятельности на транспорте без российских прав – Законопроект № 127171-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики смогут управлять транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности. В Пояснительной записке указывается, что на сегодняшний день, когда идет специальная военная операция, наша страна принимает десятки тысяч людей из Украины, Луганской народной республики и Донецкой народной республики, оставшихся без крова и без средств к существованию. Многие из них готовы работать, в том числе в отдаленных регионах РФ. Однако препятствием становится отсутствие российских прав.

Административная ответственность за незаконное возбуждение дел на водителей – Законопроект № 128090-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому направление лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном главой 12 настоящего Кодекса, постановления по делу об административном правонарушении, которое, как следует из материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств (фото- и киносъемка, видеозапись), не было совершено, - влечет наложение административного штрафа на должностное лицо, подписавшее постановление по делу об административном правонарушении, в размере наложенного административного штрафа, но не менее пяти тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что сотрудники ГИБДД в спешке либо сознательно подписывают постановления об административных правонарушениях, полагая, что лишь немногие водители будут их обжаловать.

Уголовная ответственности за вождение лицами, лишенными прав – Законопроект № 130391-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет уголовное наказание, включая лишение свободы до 1 года. В Пояснительной записке указывается, что учитывая, что по вине лиц, которые не должны были участвовать в дорожном движении в качестве водителей, совершено более трети (35,3%) ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, а доля числа погибших по их вине приближается к половине из всех погибших из-за выездов на полосу для встречного движения, совершенно очевидно, что те меры административной и уголовной ответственности, которые сегодня предусмотрены, не обеспечивают в должной степени защиту общественных интересов и решения задач безопасности.

Ответственность за незаконное возбуждение дел на водителей – Законопроект № 128090-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому направление лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном главой 12 настоящего Кодекса, постановления по делу об административном правонарушении, которое, как следует из материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств (фото- и киносъемка, видеозапись), не было совершено, - влечет наложение административного штрафа на должностное лицо, подписавшее постановление по делу об административном правонарушении, в размере наложенного административного штрафа, но не менее пяти тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что сотрудники ГИБДД в спешке либо сознательно подписывают постановления об административных правонарушениях, полагая, что лишь немногие водители будут их обжаловать.

Уголовная ответственности за вождение лицами, лишенными прав – Законопроект № 130391-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет уголовное наказание, включая лишение свободы до 1 года. В Пояснительной записке указывается, что учитывая, что по вине лиц, которые не должны были участвовать в дорожном движении в качестве водителей, совершено более трети (35,3%) ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, а доля числа погибших по их вине приближается к половине из всех погибших из-за выездов на полосу для встречного движения, совершенно очевидно, что те меры административной и уголовной ответственности, которые сегодня предусмотрены, не обеспечивают в должной степени защиту общественных интересов и решения задач безопасности.

Усиление административной ответственности за вождение без прав – Законопроект № 130415-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот часов. В Пояснительной записке указывается, что каждое девятое ДТП, связанное с выездом на полосу встречного движения, совершено лицами, лишенными права на управление ТС либо не имеющими такого права, число погибших в таких ДТП в 2020 г. возросло почти на 15 %.

Закон о такси – Законопроект № 121564-8 (подробнее)

В Государственную Думу внесен законопроект об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации. В проекте установлены базовые понятия. Например, легковое такси - легковой автомобиль, используемый для осуществления перевозок пассажиров и багажа на основании публичного договора фрахтования. Появляется легальная возможность для самозанятых получить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Устанавливается ответственность службы заказа легкового такси за реальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия. В Пояснительной записке указывается, что вследствие перетока пассажиров к агрегаторам традиционные таксопарки перешли на взаимодействие с агрегаторами, существенно снизив или прекратив работу собственных диспетчерских, что способствовало росту долей федеральных агрегаторов: практически все небольшие участники рынка являются партнерами "Яндекс.Такси", некоторые обеспечивают подключение водителей также к Gett, Uber, "Максим", "Ситимобил". В то же время законодательством не урегулирована деятельность служб заказа легковых такси и в том числе агрегаторов, их правоотношения с перевозчиками легковым такси и пассажирами.

Комментарий к налоговым событиям за май 2022

Другие обзоры

Обзор военного права за май 2022 - ссылка

Юзвак Максим
Юзвак Максим
Проверка контрагентов

Проверка контрагентов. Риски, критерии, чек-лист для бухгалтера и руководителя

Выбор контрагентов — один из предпринимательских рисков для любого бизнесмена. Если поставщик или покупатель окажется фирмой-однодневкой, то может пострадать весь бизнес. Чтобы избежать негативных последствий, требуется проверка всех компаний, с которыми заключаются договоры.

Проверка контрагентов. Риски, критерии, чек-лист для бухгалтера и руководителя
Трудовое право

💣 По новым трудовым правилам можно временно иметь две основных работы

Когда ввели новое трудовое правило о приеме к новому работодателю без увольнения от старого, многие подумали, что речь идет о совместительстве, и власти практически изобрели велосипед. Но это не так. Никакого совместительства не будет.

Повышение квалификации

ГИТ наказывает за неверный расчет трехдневного срока для выдачи работникам документов

Работник запрашивает документы, например, копии приказов или трудовой книжки. Работодатель выдает их на третий день (ст. 62 ТК РФ). Только все третий день считают по-разному. Одни засчитывают день подачи заявления в срок, другие начинают считать со дня, следующего за днем подачи заявления. А что думают об этом Роструд и суды? Как считать?

Трудовое право

Соискатель хотел взыскать зарплату и проценты, но суды ему объяснили, что так нельзя

Желающий поработать юрисконсультом, по всей видимости, хотел показать свою квалификацию будущему работодателю, начав с ним судиться на пустом месте. Но его не поняли.

Мероприятия

Разместить
Социальный вычет

💊 Чтобы вернуть НДФЛ по расходам на лекарства, нужны чеки из аптеки и рецепт от врача

Можно получить социальный налоговый вычет по расходам на лекарства, назначенные лечащим врачом и приобретенные за счет собственных средств. Но для этого в ИФНС кроме декларации 3-НДФЛ надо представить документы.

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
НДФЛ

Что изменится в НДФЛ: планы властей

Готов план налоговых изменений на ближайшие три года. Среди них – улучшение условий по соцвычету на лечение, по инвествычету, по налогу на проценты по вкладу, отмена НДФЛ на компенсацию отпуска.

Что изменится в НДФЛ: планы властей
Экономика России

Товары по параллельному импорту могут отметить спецзнаком

Российские маркетплейсы хотят обязать помечать на карточке товара, ввезен ли он официальным дистрибьютором или в рамках параллельного импорта. Продукция, поставленная без согласия правообладателя, должна быть отмечена спецзнаком.