Запрет продажи алкоголя, новые выплаты семьям, пенсионная реформа в обзоре инициатив Госдумы

Рассматриваются законодательные инициативы,

Правовые новости за май 2022

Пенсионное право

Гарантии пенсионеров при банкротстве пенсионного фонда – Законопроект № 130955-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается проект о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению. Согласно документу при банкротстве или отзыве лицензии НПФ на этапе накопления участникам будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах (взносы самого участника, его работодателя и иных лиц с учетом результата их размещения), но не более предельного размера гарантируемой суммы - 1,4 млн рублей. На этапе выплат, законопроект предусматривает гарантию выплаты любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости. В Пояснительной записке указывается, что с учетом демографических тенденций в развитых и развивающихся странах для государства все более актуальным становится вопрос о стимулировании активного участия граждан и работодателей в добровольных пенсионных программах, предоставляющих возможность самостоятельно сберегать средства на будущую пенсию и обеспечить достойный уровень дохода после выхода на пенсию.

Объединение Фонда Пенсионного страхования с Фондом социального страхования – Законопроект № 127389-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о едином Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что в целях оптимизации структуры Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации, централизации установления пенсий и иных социальных выплат, осуществления на федеральном уровне персонифицированного учета, оптимизации процессов административно-хозяйственной деятельности, в том числе централизации бухгалтерского учета, а также сокращения существующих издержек проектом федерального закона предусматривается создание на базе указанных фондов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, который бы объединил в себе функции страховщиков таких фондов.

Краткий обзор налоговых новостей за май 2022

Военное право

Узники концлагерей приравняют к ветеранам Великой отечественной войны – Законопроект № 120389-8 (подробнее)

К ветеранам Великой Отечественной войны относятся бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Также законопроект предусматривает предоставление бывшим несовершеннолетним узникам фашизма права на одновременное получение двух пенсий (страховой пенсии по старости и государственной пенсии по инвалидности). В Пояснительной записке указывается, что несмотря на все тяготы войны, которые пришлось пережить несовершеннолетним узникам фашизма, они до сих пор не признаны ветеранами- Великой Отечественной—войны.

Регулирование деятельности военно-гражданских администраций – Законопроект № 126842-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в случае необходимости и в случае принятия решения о направлении за пределы территории Российской Федерации воинских формирований на таких территориях может устанавливаться временная администрация с целью обеспечения основных прав и свобод человека и гражданина, а также поддержания общественного порядка.

Отмена предельного возраст на заключение контракта о прохождении военной службы – Законопроект № 127141-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте с 18 лет. При этом требования о предельном возрасте исключаются из закона.. В Пояснительной записке указывается, что целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы. Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам.

Комментарий к налоговым событиям за май 2022

Семейное право

Отмена экзаменов для детей мед.работников погибших от коронавируса – Законопроект № 125874-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается право на прием без вступительных испытаний детям медицинских работников, погибших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), если они выбирают специальность и (или) направление подготовки в области здравоохранения.

Российское движение детей и молодежи «Большая перемена» – Законопроект № 126384-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, направленный на создание движения «Большая перемена». Одной из целей движения является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры, а также развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями. Участниками Движения смогут стать все дети с 6 лет, организацию воспитания и досуга которых буду осуществлять взрослые-наставники. В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит выстроить единую политику воспитания детей и молодежи в образовательных организациях, объединениях, движениях, сообществах и клубах, консолидировать и усилить поддержку, оказываемую детям и молодежи, повысить их общественную вовлеченность, выстроить непрерывную траекторию развития их на основе ценностей российского общества.

Предоставление детям-инвалидам с сопутствующими заболеваниями путевок – Законопроект № 129274-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации предоставлять путевки на санаторно-курортное лечение в целях профилактики сопутствующих заболеваний, не являющихся причиной установления инвалидности детей-инвалидов. В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время дети-инвалиды с ментальной инвалидностью (аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью и т.д.), имеющие например сопутствующее заболевание, ту же астму, не имеют право на санаторно-курортное лечение, так как в данном случае заболевание астму классифицируется не как основное, а как сопутствующее заболевание.

Выплаты многодетным семьям на селе – Законопроект № 133927-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о мерах государственной поддержки многодетных сельских семей. Документы предполагает ежемесячные выплаты на каждого ребёнка в размере прожиточного минимума, ежемесячные выплаты «семейной заработной платы» одному из родителей, единовременную денежную выплату сельским семьям на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту и другие льготы. В Пояснительной записке указывается, что сельская многодетная семья России - уникальный социальный институт, родовой исток российского народа. Философская трактовка сельской семьи связана с мирским институтом благоустройства, биологическим и социологическим упорядочиванием и безопасностью рода

Комментарий к налоговым спорам за март 2022

Трудовые права

Новый порядок определения размера минимальной зарплаты – Законопроект № 119419-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается установить, что без учета компенсационных выплат месячная заработная плата не может быть ниже минимального размера оплаты труда. В Пояснительной записке указывается, что существуют споры среди правоприменителей по вопросу о том, допустимо ли учитывать компенсационные выплаты в составе заработной платы для целей ее сравнения с МРОТ.

Граждан ЛДНР допустят к трудовой деятельности на транспорте без российских прав – Законопроект № 127171-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики смогут управлять транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности. В Пояснительной записке указывается, что на сегодняшний день, когда идет специальная военная операция, наша страна принимает десятки тысяч людей из Украины, Луганской народной республики и Донецкой народной республики, оставшихся без крова и без средств к существованию. Многие из них готовы работать, в том числе в отдаленных регионах РФ. Однако препятствием становится отсутствие российских прав.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2021

Карательное право

Отмена пределов самообороны при нападении в жилище – Законопроект № 122117-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, направленные на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или проживающих с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище. В Пояснительной записке указывается, что Принятие предлагаемого законопроекта в нынешних условиях снижения доходов и активизации преступного сообщества будет способствовать большей защищенности граждан и их уверенности в том, что любые действия, направленные за защиту самого себя и своих близких в собственном жилище, будут законными и правомерными.

Ответственность за незаконное возбуждение дел на водителей – Законопроект № 128090-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому направление лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном главой 12 настоящего Кодекса, постановления по делу об административном правонарушении, которое, как следует из материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств (фото- и киносъемка, видеозапись), не было совершено, - влечет наложение административного штрафа на должностное лицо, подписавшее постановление по делу об административном правонарушении, в размере наложенного административного штрафа, но не менее пяти тысяч рублей. В Пояснительной записке указывается, что сотрудники ГИБДД в спешке либо сознательно подписывают постановления об административных правонарушениях, полагая, что лишь немногие водители будут их обжаловать.

Уголовная ответственности за вождение лицами, лишенными прав – Законопроект № 130391-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет уголовное наказание, включая лишение свободы до 1 года. В Пояснительной записке указывается, что учитывая, что по вине лиц, которые не должны были участвовать в дорожном движении в качестве водителей, совершено более трети (35,3%) ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, а доля числа погибших по их вине приближается к половине из всех погибших из-за выездов на полосу для встречного движения, совершенно очевидно, что те меры административной и уголовной ответственности, которые сегодня предусмотрены, не обеспечивают в должной степени защиту общественных интересов и решения задач безопасности.

Усиление административной ответственности за вождение без прав – Законопроект № 130415-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот часов. В Пояснительной записке указывается, что каждое девятое ДТП, связанное с выездом на полосу встречного движения, совершено лицами, лишенными права на управление ТС либо не имеющими такого права, число погибших в таких ДТП в 2020 г. возросло почти на 15 %.

Уголовная ответственность граждан РФ, воюющих против России, – Законопроект № 130406-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому участие гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет. В Пояснительной записке указывается, что принятие предусмотренных законопроектом изменений будет способствовать повышению эффективности системы выявления, предупреждения и пресечения преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства.

Уголовная ответственность за переход на сторону врага – Законопроект № 130406-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому к государственной измене отнесены действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против Российской Федерации.

Комментарий к практике Конституционного Суда по налогам за 2021

Финансовое право

Защита прав на NTF-токены – Законопроект № 126586-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому NTF-токены признаются объектом правовой защиты в качестве результата интеллектуальной деятельности. В Пояснительной записке указывается, что с учетом технологических особенностей сети Интернет, возникают вопросы надлежащей правовой защиты исключительных прав на создаваемые NFT-токены у правообладателей. В силу того, что NFT никак не урегулированы государством рынок NFT сталкивается с широким спектром проблем: от мошенничества и нарушения исключительных прав правообладателей до взломов криптокошельков.

Легализация майнинга – Законопроект № 127303-8 (подробнее)

В Государственной Думе рассматривается законопроект о майнинге в Российской Федерации. Согласно документу под майнингом (выпуском, генерацией, деятельностью по майнингу) цифровой валюты в Российской Федерации понимается деятельность с использованием объектов российской информационной инфраструктуры (а именно: доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне, и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации, и (или) комплексов программноаппаратных средств, размещенных на территории Российской Федерации) и (или) пользовательского оборудования, размещенного на территории Российской Федерации, результатом которой становится создание цифровой валюты, в частности, поддержание распределенного реестра и генерация цифровых валют и их блоков, валидация операций в реестре. Физические лица вправе заниматься майнингом при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого лица, если потребляемая ими электроэнергия превышает лимиты. В Пояснительной записке указывается, что по экспертным оценкам, гражданами Российской Федерации открыто более 12 миллионов криптовалютных кошельков, а объем средств на кошельках составляет порядка 10 трлн рублей. Кроме того, Российская Федерация находится в числе мировых лидеров по объему «майнинговых» мощностей и занимает 3 место в мире. Отсутствие регулирования данной отрасли приводит к тому, что все операции с цифровыми валютами, а также их выпуск осуществляются в «серой» зоне. В таких условиях граждане зачастую сталкиваются со случаями мошенничества, не обладая инструментами для защиты своих прав и интересов.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Другое

Запрет на продажу алкоголя – Законопроект № 120936-8 (подробнее)

В Государственной Думе рассматривается законопроект, согласно которому органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать законом субъекта Российской Федерации дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в отдельных населенных пунктах, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. В Пояснительной записке указывается, что предлагаемый законопроект разработан в связи с многочисленными обращениями граждан, проживающих в населенных пунктах, в которых действует полный запрет на продажу алкогольной продукции. Население региона негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем в населенных пунктах, в которых действует полный запрет на продажу алкогольной продукции.

Закон о такси – Законопроект № 121564-8 (подробнее)

В Государственную Думу внесен законопроект об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации. В проекте установлены базовые понятия. Например, легковое такси - легковой автомобиль, используемый для осуществления перевозок пассажиров и багажа на основании публичного договора фрахтования. Появляется легальная возможность для самозанятых получить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Устанавливается ответственность службы заказа легкового такси за реальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия. В Пояснительной записке указывается, что вследствие перетока пассажиров к агрегаторам традиционные таксопарки перешли на взаимодействие с агрегаторами, существенно снизив или прекратив работу собственных диспетчерских, что способствовало росту долей федеральных агрегаторов: практически все небольшие участники рынка являются партнерами "Яндекс.Такси", некоторые обеспечивают подключение водителей также к Gett, Uber, "Максим", "Ситимобил". В то же время законодательством не урегулирована деятельность служб заказа легковых такси и в том числе агрегаторов, их правоотношения с перевозчиками легковым такси и пассажирами.

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