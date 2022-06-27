Патент по бытовым услугам, НДФЛ по компенсациям в обзоре практики Верховного Суда

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры в практике Верховного Суда за апрель 2022
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Акты Судебной коллегии по экономическим спорам:
- Оценка практики Верховного Суда (Определение от 11 апреля 2022 г. № 306-ЭС21-25432)
- Льготы по взносам в Севастополе (Определение от 27 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-24673)
- Патент по бытовым услугам (Определение от 15 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-27837)
- Налоговая реконструкция (Определение от 12 апреля 2022 г. № 302-ЭС21-22323)
Отказные определения судей Верховного Суда
- НДС по неотделимым улучшениям (Определение от 20 апреля 2022 г. № 310-ЭС22-4271)
- НДФЛ по компенсации за вредные условия труда (Определение от 18 апреля 2022 г. № 309-ЭС22-3911)
- Учет информации о реальном поставщике (Определение от 4 апреля 2022 г. № 305-ЭС22-4580)
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